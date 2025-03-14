Что будет с мобилизацией во время перемирия - возможные варианты

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

В оборонном комитете Рады рассказали о том, изменится ли что-то в процессе мобилизации в случае перемирия с РФ. И стоит ли ожидать уменьшения темпов призыва.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали представители парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский и Ирина Фриз.

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В оборонном комитете считают, что перемирие не должно влиять на "мобилизационные процессы", однако стоит ввести четкие сроки службы во время действия военного положения.

В то же время Федор Вениславский говорит, что однозначного ответа пока нет относительно того, уменьшатся ли темпы мобилизации в случае перемирия.

"На этот вопрос сейчас ответа дать не могу, потому что это будет зависеть от того, какие потребности в мобилизации будет формировать Генеральный штаб. Если он оставит потребности на нынешнем уровне, то темпы будут нынешними. Если потребности будут уменьшены, то, соответственно, темпы уменьшатся. Если потребности увеличатся, то, соответственно, темпы будут увеличены", — сказал Вениславский.

В то же время относительно возможных темпов мобилизации Ирина Фриз сказала, что Украина должна быть готова давать отпор агрессору и перемирие не должно влиять на мобилизацию.

"Мое субъективное мнение заключается в том, что мы должны быть готовы давать отпор агрессору. Поэтому если в какой-то обозримой перспективе может состояться перемирие, то оно 100% не должно влиять на мобилизационные процессы", — сказала представительница комитета. Также она подчеркнула, что необходимо вести четкие сроки службы.

"Должны ввести четкие сроки службы во время действия военного положения. Для этого вопрос мобилизации является крайне необходимым. Если устанавливаются соответствующие сроки, то есть потребность в подготовке мобилизационного резерва, который будет способен заменить тех, кто получил согласно новому законодательству право на увольнение с военной службы во время действия военного положения. С моей точки зрения, вряд ли вопрос должен корректироваться в сторону уменьшения (темпов, — ред.)", — пояснила Ирина Фриз.

Напомним, что президент России Владимир Путин в четверг, 13 марта, заявил, что он согласен на предложение США о прекращении огня в Украине. Но, по его словам, "это должно привести к долгосрочному миру".

В то же время руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, который был в составе украинской делегации во время переговоров с представителями США в Джидде, рассказал подробности встречи. По его словам, стороны обсудили то, что Украина никогда не пойдет на замораживание войны.