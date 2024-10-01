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Мобілізація у жовтні — що зміниться у правилах призову до ЗСУ

1 жовтня 2024 04:20
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Якою буде мобілізація до лав ЗСУ з 1 жовтня 2024 року
Військові на шикуванні. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

В Україні триває загальна мобілізація у рамках воєнного стану, продовженого Верховною Радою до 9 листопада 2024 року. У жовтні розпочнеться масове надсилання повісток через "Укрпошту".

Новини.LIVE розповідають, що зміниться у правилах мобілізації з 1 жовтня.

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Порядок мобілізації у жовтні

Закон про мобілізацію, який набув чинності у травні 2024 року, встановив відправку повісток через "Укрпошту" рекомендованими листами. Повістка буде вважатися врученою, якщо на пошті зафіксовано її отримання, неможливість доставки або відмова від отримання.

За даними журналістів, наприкінці вересня уряд виділив 71,82 мільйона гривень на друк 900 тисяч повісток до кінця 2024 року. У Мінекономіки заявили, що планується щомісячний друк 300 тисяч повісток.

За неявку до ТЦК в умовах воєнного стану передбачено штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Надалі громадянина можуть оголосити у розшук, затримати та доставити до ТЦК, а також ініціювати обмеження права на керування транспортним засобом.

Крім того, з 1 жовтня жінки віком від 18 до 60 років з медичною або фармацевтичною освітою мають стати на військовий облік. Для виконання цієї вимоги вони мають три роки — до 31 грудня 2026 року.

Нагадаємо, у Верховній Раді розробили концепцію економічного бронювання, враховуючи можливості компаній з різних регіонів із різними рівнями заробітних плат. Нардепи назвали критерії для роботодавців.

Також по усій Україні відстрочки від мобілізації діють максимум протягом 90 днів. Однак, на сьогодні всі подібні документи залишаються чинними до 9 листопада, після чого буде потрібно їх продовження. 

ЗСУ Україна армія мобілізація повістки

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