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Мобилизация в октябре — что изменится в правилах призыва в ВСУ

1 октября 2024 04:20
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Какой будет мобилизация в ряды ВСУ с 1 октября 2024 года
Военные на построении. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В Украине идет общая мобилизация в рамках военного положения, продленного Верховной Радой до 9 ноября 2024 года. В октябре начнется массовая отправка повесток через "Укрпочту".

Новини.LIVE рассказывают, что изменится в правилах мобилизации с 1 октября.

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Закон о мобилизации, который вступил в силу в мае 2024 года, установил отправку повесток через "Укрпочту" заказными письмами. Повестка будет считаться врученной, если на почте зафиксирован ее получение, невозможность доставки или отказ от получения.

По данным журналистов, в конце сентября правительство выделило 71,82 миллиона гривен на печать 900 тысяч повесток до конца 2024 года. В Минэкономики заявили, что планируется ежемесячная печать 300 тысяч повесток.

За неявку в ТЦК в условиях военного положения предусмотрен штраф от 17 до 25 тысяч гривен. В дальнейшем гражданина могут объявить в розыск, задержать и доставить в ТЦК, а также инициировать ограничение права на управление транспортным средством.

Кроме того, с 1 октября женщины от 18 до 60 лет с медицинским или фармацевтическим образованием должны стать на военный учет. Для выполнения этого требования у них три года — до 31 декабря 2026 года.

Напомним, в Верховной Раде разработали концепцию экономического бронирования, учитывая возможности компаний из разных регионов с разными уровнями заработных плат. Нардепы назвали критерии для работодателей.

Также по всей Украине отсрочки от мобилизации действуют максимум 90 дней. Однако, на сегодняшний день все подобные документы остаются в силе до 9 ноября, после чего потребуется их продление.

ВСУ Украина армия мобилизация повестки

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