Відстрочка для учителів – коли можуть мобілізувати на війну

Українські учителі. Фото: osvita.khm.gov.ua

Українські учителі мають право на відстрочку від мобілізації. Але це право треба оформити документально, інакше учителя можуть мобілізувати, а наявність довідки з навчального закладу без рішення комісії ТЦК не є документом про відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Згідно з чинним законодавством, учителі, викладачі та інші працівники освітньої сфери (очільники освітніх закладів, вихователі, керівники гуртків) мають право на відстрочку від мобілізації.

Але це право обов’язково треба використати, оформивши усі документи і надавши їх разом із заявою на розгляд комісії при ТЦК.

Коли учителів можуть мобілізувати

Якщо ж учитель, навіть маючи право на відстрочку від мобілізації, не оформив це право документально — його можуть мобілізувати.

"Можуть, і на практиці є багато таких випадків", — підтвердив Юрій Айвазян.

Адвокат наголосив, що важливою є саме довідка з ТЦК, усі інші документи не є свідченням наявності відстрочки.

"Нещодавно мобілізували хлопця, який не оформив відстрочку та пред'являв довідку із навчального закладу", — пояснив юрист.

Нагадаємо, ми вже писали про те, як учителям оформити відстрочку, які документи вимагають у ТЦК.

Також ми пояснювали, чи надається відстрочка учителю, який працює не за місцем військового обліку.