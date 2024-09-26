Отсрочка для учителей – когда могут мобилизовать на войну

Мобилизация учителей — когда педагог не защищен отсрочкой
Украинские учителя имеют право на отсрочку от мобилизации. Но это право нужно оформить документально, в противном случае учителя могут мобилизовать, а наличие справки из учебного заведения без решения комиссии ТЦК не является документом об отсрочке.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка для педагогов
Согласно действующему законодательству, учителя, преподаватели и другие работники образовательной сферы (руководители образовательных учреждений, воспитатели, руководители кружков) имеют право на отсрочку от мобилизации.
Но это право обязательно следует использовать, оформив все документы и предоставив их вместе с заявлением на рассмотрение комиссии при ТЦК.
Когда учителей могут мобилизовать
Если учитель, даже имея право на отсрочку от мобилизации, не оформил это право документально — его могут мобилизовать.
"Могут и на практике много таких случаев", — подтвердил Юрий Айвазян.
Адвокат подчеркнул, что важна именно справка из ТЦК, все другие документы не являются свидетельством наличия отсрочки.
"Недавно мобилизовали молодого человека, который не оформил отсрочку и предъявлял справку из учебного заведения", — объяснил юрист.
Напомним, мы уже писали о том, как учителям оформить отсрочку, какие документы требуют в ТЦК.
Также мы объясняли, предоставляется ли отсрочка учителю, работающему не по месту военного учета.
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