Отсрочка для учителей – когда могут мобилизовать на войну

Украинские учителя. Фото: osvita.khm.gov.ua

Украинские учителя имеют право на отсрочку от мобилизации. Но это право нужно оформить документально, в противном случае учителя могут мобилизовать, а наличие справки из учебного заведения без решения комиссии ТЦК не является документом об отсрочке.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Согласно действующему законодательству, учителя, преподаватели и другие работники образовательной сферы (руководители образовательных учреждений, воспитатели, руководители кружков) имеют право на отсрочку от мобилизации.

Но это право обязательно следует использовать, оформив все документы и предоставив их вместе с заявлением на рассмотрение комиссии при ТЦК.

Когда учителей могут мобилизовать

Если учитель, даже имея право на отсрочку от мобилизации, не оформил это право документально — его могут мобилизовать.

"Могут и на практике много таких случаев", — подтвердил Юрий Айвазян.

Адвокат подчеркнул, что важна именно справка из ТЦК, все другие документы не являются свидетельством наличия отсрочки.

"Недавно мобилизовали молодого человека, который не оформил отсрочку и предъявлял справку из учебного заведения", — объяснил юрист.

Напомним, мы уже писали о том, как учителям оформить отсрочку, какие документы требуют в ТЦК.

Также мы объясняли, предоставляется ли отсрочка учителю, работающему не по месту военного учета.