Мобілізація українців з ВІЛ — коли можлива та де служитимуть

Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Ілюстративне фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

У травні 2024 року в Україні набув чинності наказ Міністерства оборони, відповідно до якого було скасовано статус "обмежено придатний" до проходження військової служби, а також розширено перелік хвороб, з якими можна мобілізувати до лав ЗСУ. Зокрема, забрати до війська можуть й військовозобов'язаних осіб з ВІЛ.

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Так, слід зауважити, що мова йде про наказ МОУ №262 від 27.04.2024 " Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України", який набув чинності 4 травня поточного року.

Коли з ВІЛ не можуть мобілізувати

Відповідно до ст. 5 Розкладу хвороб, непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку особи, які мають ВІЛ-інфекцію, що прогресує, з важким імунодефіцитом.

Зокрема, не мають право призвати людину, якщо ВІЛ супроводжується розвитком паразитарних чи інфекційних захворювань, утворенням злоякісних пухлин тощо.

Медкомісія в ТЦК та СП. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Коли можуть мобілізувати з ВІЛ та де служитиме людина

Якщо хвороба, зумовлена ВІЛ, з імунною субкомпенсацією, то таку особу визнають придатною, але з певними обмеженнями щодо місця проходження служби.

Тобто, особа зможе служити:

у військових частинах забезпечення;

ТЦК та СП;

вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ);

навчальних центрах;

підрозділах логістики;

підрозділах зв'язку;

підрозділах оперативного забезпечення;

підрозділах охорони.

Якщо ж ВІЛ-інфекція є контрольованою, імунна система працює добре, немає прогресування захворювання чи серйозних ускладнень, або ж це безсимптомне носійство ВІЛ, то таку людину можуть визнати повністю придатною до військової служби.

Важливо підкреслити, що остаточне рішення щодо придатності приймає виключно військово-лікарська комісія (ВЛК), яка спирається на діагноз, наявні аналізи та лікарські висновки.

Щоб отримати висновок військово-лікарської експертизи, достатньо звернутися у ТЦК та СП за місцем прописки.

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