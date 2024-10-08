Мобілізація українців з ВІЛ — коли можлива та де служитимуть

Мобілізація українців з ВІЛ — які умови та куди направлять служити
У травні 2024 року в Україні набув чинності наказ Міністерства оборони, відповідно до якого було скасовано статус "обмежено придатний" до проходження військової служби, а також розширено перелік хвороб, з якими можна мобілізувати до лав ЗСУ. Зокрема, забрати до війська можуть й військовозобов'язаних осіб з ВІЛ.
За яких саме умов українців з ВІЛ призиватимуть до війська та куди можуть направити служити, розбираємося далі в матеріалі.
Так, слід зауважити, що мова йде про наказ МОУ №262 від 27.04.2024 "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України", який набув чинності 4 травня поточного року.
Коли з ВІЛ не можуть мобілізувати
Відповідно до ст. 5 Розкладу хвороб, непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку особи, які мають ВІЛ-інфекцію, що прогресує, з важким імунодефіцитом.
Зокрема, не мають право призвати людину, якщо ВІЛ супроводжується розвитком паразитарних чи інфекційних захворювань, утворенням злоякісних пухлин тощо.
Коли можуть мобілізувати з ВІЛ та де служитиме людина
Якщо хвороба, зумовлена ВІЛ, з імунною субкомпенсацією, то таку особу визнають придатною, але з певними обмеженнями щодо місця проходження служби.
Тобто, особа зможе служити:
- у військових частинах забезпечення;
- ТЦК та СП;
- вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ);
- навчальних центрах;
- підрозділах логістики;
- підрозділах зв'язку;
- підрозділах оперативного забезпечення;
- підрозділах охорони.
Якщо ж ВІЛ-інфекція є контрольованою, імунна система працює добре, немає прогресування захворювання чи серйозних ускладнень, або ж це безсимптомне носійство ВІЛ, то таку людину можуть визнати повністю придатною до військової служби.
Важливо підкреслити, що остаточне рішення щодо придатності приймає виключно військово-лікарська комісія (ВЛК), яка спирається на діагноз, наявні аналізи та лікарські висновки.
Щоб отримати висновок військово-лікарської експертизи, достатньо звернутися у ТЦК та СП за місцем прописки.
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