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Мобілізація українців з ВІЛ — які умови та куди направлять служити

8 жовтня 2024 21:33
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація українців з ВІЛ — коли можлива та де служитимуть
Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Ілюстративне фото: ЖОТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

У травні 2024 року в Україні набув чинності наказ Міністерства оборони, відповідно до якого було скасовано статус "обмежено придатний" до проходження військової служби, а також розширено перелік хвороб, з якими можна мобілізувати до лав ЗСУ. Зокрема, забрати до війська можуть й військовозобов'язаних осіб з ВІЛ. 

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За яких саме умов українців з ВІЛ призиватимуть до війська та куди можуть направити служити, розбираємося далі в матеріалі. 

Так, слід зауважити, що мова йде про наказ МОУ №262 від 27.04.2024 "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України", який набув чинності 4 травня поточного року. 

Коли з ВІЛ не можуть мобілізувати 

Відповідно до ст. 5 Розкладу хвороб, непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку особи, які мають ВІЛ-інфекцію, що прогресує, з важким імунодефіцитом. 

Зокрема, не мають право призвати людину, якщо ВІЛ супроводжується розвитком паразитарних чи інфекційних захворювань, утворенням злоякісних пухлин тощо. 

 

Мобілізація українців з ВІЛ — коли можлива та де служитимуть
Медкомісія в ТЦК та СП. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Коли можуть мобілізувати з ВІЛ та де служитиме людина

Якщо хвороба, зумовлена ВІЛ, з імунною субкомпенсацією, то таку особу визнають придатною, але з певними обмеженнями щодо місця проходження служби. 

Тобто, особа зможе служити:

  • у військових частинах забезпечення;
  • ТЦК та СП;
  • вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ);
  • навчальних центрах;
  • підрозділах логістики;
  • підрозділах зв'язку;
  • підрозділах оперативного забезпечення;
  • підрозділах охорони. 

Якщо ж ВІЛ-інфекція є контрольованою, імунна система працює добре, немає прогресування захворювання чи серйозних ускладнень, або ж це безсимптомне носійство ВІЛ, то таку людину можуть визнати повністю придатною до військової служби. 

Важливо підкреслити, що остаточне рішення щодо придатності приймає виключно військово-лікарська комісія (ВЛК), яка спирається на діагноз, наявні аналізи та лікарські висновки. 

Щоб отримати висновок військово-лікарської експертизи, достатньо звернутися у ТЦК та СП за місцем прописки.

Раніше ми писали, з якими хворобами органів дихання не мобілізують. 

Нагадаємо, ми розповідали, які хвороби очей та вух звільняють від призову на військову службу. 

Також ми інформували, як під час ВЛК довести наявність хвороб.

ЗСУ здоров'я мобілізація ВЛК військовозобов'язані ВІЛ

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