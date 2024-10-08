Мобилизация украинцев с ВИЧ — когда возможна и где будут служить

Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Иллюстративное фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

В мае 2024 года в Украине вступил в силу приказ Министерства обороны, согласно которому был отменен статус "ограниченно пригоден" для прохождения военной службы, а также расширен перечень болезней, с которыми можно мобилизовать в ряды ВСУ. В частности, забрать в армию могут и военнообязанных лиц с ВИЧ.

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При каких условиях украинцев с ВИЧ будут призывать в армию и куда могут направить служить, разбираемся далее в материале.

Так, следует заметить, что речь идет о приказе МОУ №262 от 27.04.2024 "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", который вступил в силу 4 мая текущего года.

Когда с ВИЧ не могут мобилизовать

Согласно ст. 5 Расписания болезней, непригодные к военной службе с исключением из военного учета лица, имеющие прогрессирующую ВИЧ-инфекцию с тяжелым иммунодефицитом.

В частности, нет права призвать человека, если ВИЧ сопровождается развитием паразитарных или инфекционных заболеваний, образованием злокачественных опухолей и т.д.

Медкомиссия в ТЦК и СП. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Когда могут мобилизовать с ВИЧ и где будет служить человек

Если болезнь, обусловленная ВИЧ, с иммунной субкомпенсацией, то такое лицо признают пригодным, но с определенными ограничениями по месту прохождения службы.

То есть, лицо сможет служить:

в воинских частях обеспечения;

ТЦК и СП;

высших военных учебных заведениях (ВВУЗ);

учебных центрах;

подразделениях логистики;

подразделениях связи;

подразделениях оперативного обеспечения;

подразделениях охраны

Если ВИЧ-инфекция является контролируемой, иммунная система работает хорошо, нет прогрессирования заболевания или серьезных осложнений, или это бессимптомное носительство ВИЧ, то такого человека могут признать полностью пригодным к военной службе.

Важно подчеркнуть, что окончательное решение о пригодности принимает исключительно военно-врачебная комиссия (ВВК), опирающаяся на диагноз, имеющиеся анализы и врачебные выводы.

Чтобы получить заключение военно-врачебной экспертизы, достаточно обратиться в ТЦК и СП по месту прописки.

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