Є перелік хвороб очей та вух, з якими українців не мобілізують

Проходження ВЛК, перевірка зору. Ілюстративне фото: УНІАН

Кожен військовозобов'язаний отримавши повістку має пройти ВЛК (військов-лікарську комісію). Проте, якщо у людини є проблеми зі слухом чи зором, то за деякими діагнозами її не мобілізують.

З нюансами діагнозів розбиралось видання Telegraf.

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Видання вивчило статтю 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", в якій визначається перелік таких захворювань. Зокрема, непридатні до військової служби особи з повною глухотою на обидва вуха та глухонімотою.

Також не мобілізують чоловіків з наступними хворобами ока:

виражені анатомічні зміни або пороки положення повік, орбіти, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

виражені хвороби склери, рогівки: рубці й помутніння райдужної оболонки, циліарного тіла, всі види катаракти кристалика, судинної оболонки;

з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах;

хвороби склоподібного тіла і очного яблука;

неврит зорового нерва, хвороби і ураження зорового нерва і зорових шляхів;

відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

всі форми глаукоми в розвиненій і наступних стадіях на обох очах;

стійкий параліч рухових м'язів очного яблука при наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 діоптрій або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 діоптрій;

гострота зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоти;

відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гострота зору обох очей 0,2 і нижче.

Нагадаємо, у Міноборони пояснили, як часто військовозобов’язаному треба проходити ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, які лікарі входять до складу військово-лікарської комісії.