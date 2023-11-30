Мобілізація в грудні — кому не вдасться уникнути повістки

Українські військові на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Президент Володимир Зеленський підписав накази про продовження дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні на 90 днів. Таким чином військовозобов'язані чоловіки й надалі матимуть можливість отримати повістку від ТЦК та СП до лютого 2024 року.

Про те, кого мобілізують у грудні, повідомляє Апостроф.

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Кого з військовозобов'язаних мобілізують у грудні

Зазначається, що згідно з законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову підлягають військовозобов'язані чоловіки та резервісти віком 18-60 років. Однак не можуть примусово мобілізувати чоловіка від 18 до 27 років, якщо він не проходив строкову службу.

Таким чином у грудні цьогоріч мобілізації підлягають такі категорії чоловіків:

придатні та обмежено придатні від 27 до 60 років, із досвідом військової служби або без;

придатні та обмежено придатні від 18 до 27 років, які перебувають у запасі чи резерві після строкової служби, навчання у виші або військової кафедри;

придатні та обмежено придатні чоловіки від 18 до 60 років — за контрактом;

чоловіки до 60 років, яких знято з військового обліку;

чоловіки від 18 до 60 років, яких знято з військового обліку та які не мають права на відстрочку і не скоювали тяжких злочинів.

Нагадаємо, що у грудні призвати до лав Збройних сил можуть не всіх. До того ж деякі військовозобов'язані мають право на відстрочку.