Мобилизация в декабре — кому не удастся избежать повестки

Украинские военные на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Президент Владимир Зеленский подписал приказы о продлении действия военного положения и проведении общей мобилизации в Украине на 90 дней. Таким образом, военнообязанные мужчины и в дальнейшем будут иметь возможность получить повестку от ТЦК и СП до февраля 2024 года.

О том, кого мобилизуют в декабре, сообщает Апостроф.

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Отмечается, что по закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву подлежат военнообязанные мужчины и резервисты в возрасте 18-60 лет. Однако не могут принудительно мобилизовать мужчину от 18 до 27 лет, если он не проходил срочную службу.

Таким образом, в декабре мобилизации подлежат следующие категории мужчин:

пригодные и ограниченно пригодные от 27 до 60 лет, с опытом военной службы или без;

пригодные и ограниченно пригодные от 18 до 27 лет, находящиеся в запасе или резерве после срочной службы, обучение в вузе или военной кафедре;

пригодные и ограниченно пригодные мужчины от 18 до 60 лет — по контракту;

мужчины до 60 лет, снятые с военного учета;

мужчины от 18 до 60 лет, снятые с военного учета и не имеющие права на отсрочку и не совершавшие тяжких преступлений.

Напомним, что в декабре призвать в ряды Вооруженных сил могут не всех. К тому же, некоторые военнообязанные имеют право на отсрочку.