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Мобилизация в декабре — кому не удастся избежать повестки

30 ноября 2023 01:44
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Мобилизация в декабре — кому не удастся избежать повестки
Украинские военные на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Президент Владимир Зеленский подписал приказы о продлении действия военного положения и проведении общей мобилизации в Украине на 90 дней. Таким образом, военнообязанные мужчины и в дальнейшем будут иметь возможность получить повестку от ТЦК и СП до февраля 2024 года.

О том, кого мобилизуют в декабре, сообщает Апостроф.

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Отмечается, что по закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву подлежат военнообязанные мужчины и резервисты в возрасте 18-60 лет. Однако не могут принудительно мобилизовать мужчину от 18 до 27 лет, если он не проходил срочную службу.

Таким образом, в декабре мобилизации подлежат следующие категории мужчин:

  • пригодные и ограниченно пригодные от 27 до 60 лет, с опытом военной службы или без;
  • пригодные и ограниченно пригодные от 18 до 27 лет, находящиеся в запасе или резерве после срочной службы, обучение в вузе или военной кафедре;
  • пригодные и ограниченно пригодные мужчины от 18 до 60 лет — по контракту;
  • мужчины до 60 лет, снятые с военного учета;
  • мужчины от 18 до 60 лет, снятые с военного учета и не имеющие права на отсрочку и не совершавшие тяжких преступлений.

Напомним, что в декабре призвать в ряды Вооруженных сил могут не всех. К тому же, некоторые военнообязанные имеют право на отсрочку.

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