Кого не зможуть мобілізувати у грудні та як отримати відстрочку

Українські військові. Фото: ОП

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Однак у грудні призвати до лав Збройних сил можуть не всіх. До того ж деякі військовозобов'язані можуть отримати відстрочку.

Про це повідомляє "24 канал".

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В Україні мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Йдеться як про визнаних ВЛК придатними, так і обмежено придатними.

Варто зазначити, що особи, які визнані обмежено придатними, — не можуть служити у десантно-штурмових військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах (за винятком підрозділів забезпечення).

У наказі Міноборони "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" йдеться, що військовослужбовці, визнані обмежено придатними до військової служби, придатні до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, ТЦК та СП, установах, організаціях, навчальних закладах.

У статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначено перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації:

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років тощо.

Відстрочка від мобілізації

Право на відстрочку можна отримати шляхом подання заяви разом з документами. Їх варто підготувати перед візитом до територіального центру комплектування.

У заяві потрібно зазначити паспортні дані, прохання надати відстрочку відповідно до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", обов'язково дату та підпис. Також необхідно додати до неї документи, що підтверджують право на відстрочку.

Після цього заяву зареєструють у журналі вхідної кореспонденції ТЦК та СП. Комісія розгляне її та ухвалить рішення щодо відстрочки.

Далі військовозобов'язаному нададуть виписку з книги протоколів. У документи буде зазначено прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, підстави відстрочки, номер і дату протоколу відстрочення, прізвища, ім'я, по батькові та підписи членів комісії ТЦК.

Особа отримує довідку про надання відстрочки зі штампом у військовому квитку або ж тимчасовому посвідченні.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді зняти з військового обліку резервістів співробітників Бюро економічної безпеки. На думку ініціаторів законопроєкту, це дозволить забезпечити безперебійну роботу відомства.