Мобілізація в містах та селах — чому є різниця в інтенсивності призову

Український військовий на передовій взимку. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Членкиня Комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська прокоментувала різницю в мобілізації міст та сіл. Вона заявила, що ігнорування нічних клубів у містах на противагу врученню повісток у селах пояснюється двома чинниками.

Про це Соломія Бобровська розповіла в інтерв'ю Телеграф.

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Чому мобілізація в містах та селах відрізняється

Так, за словами Бобровської, ситуацію з різницею мобілізації в містах та селах можна пояснити корупцією, а також складністю пошуку військовозобов'язаного за місцем реєстрації. Так в місті це складніше, тоді як людей в селах зазвичай можна знайти за місцем реєстрації.

"Вважаю, що це абсолютно корупційний фактор. Візьмемо до прикладу Одесу. Людина, яка була сильним комбригом 14-ї бригади ЗСУ, стала очільником Одеського обласного ТЦК (Олександр Охріменко замінив на посаді Євгена Борисова). Працювати в Одеській області з міцною мережею не лише російської агентури, а й корупційними очільниками, виклик ще той. З попереднім начальником ТЦК були домовленості: від 8 тисяч доларів за людину в районах за відстрочку. Була організована схема кругової поруки районних ТЦК", — зазначила членкиня Комітету з нацбезпеки.

Вона додала, що "зламати систему" складно.

Нагадаємо, що народні депутати готують новий законопроєкт, який регулюватиме питання мобілізації, військового обліку та військової служби. Зокрема, у планах удосконалити процедуру вручення повісток. Планується дозволити вручати повістки у новий спосіб — публічно.