Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Мобилизация в городах и селах — почему есть разница в интенсивности призыва arrow

Мобилизация в городах и селах — почему есть разница в интенсивности призыва

13 декабря 2023 00:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мобилизация в городах и селах — почему есть разница в интенсивности призыва
Украинский военный на передовой зимой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Соломия Бобровская прокомментировала разницу в мобилизации городов и сел. Она заявила, что игнорирование ночных клубов в городах в противоположность вручению повесток в селах объясняется двумя факторами.

Об этом Соломия Бобровская рассказала в интервью Телеграфу.

Читайте также:

Почему мобилизация в городах и селах отличается

По словам Бобровской, ситуацию с разницей мобилизации в городах и селах можно объяснить коррупцией, а также сложностью поиска военнообязанного по месту регистрации. Так в городе это сложнее, в то время как людей в селах обычно можно найти по месту регистрации.

"Считаю, что это абсолютно коррупционный фактор. Возьмем к примеру Одессу. Человек, который был сильным комбригом 14-й бригады ВСУ, стал главой Одесского областного ТЦК (Александр Охрименко заменил на должности Евгения Борисова). Работать в Одесской области с крепкой сетью российской агентуры, но и коррупционными руководителями, вызов еще тот. С предыдущим начальником ТЦК были договоренности: от 8 тысяч долларов за человека в районах за отсрочку. Была организована схема круговой поруки районных ТЦК", — отметила член Комитета по нацбезопасности.

Она добавила, что "сломать систему" сложно.

Напомним, что народные депутаты готовят новый законопроект, регулирующий вопросы мобилизации, военного учета и военной службы. В частности, в планах усовершенствовать процедуру вручения повесток. Планируется разрешить вручать повестки новым способом — публично.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Актуальное по теме