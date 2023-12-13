Мобилизация в городах и селах — почему есть разница в интенсивности призыва

Украинский военный на передовой зимой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Соломия Бобровская прокомментировала разницу в мобилизации городов и сел. Она заявила, что игнорирование ночных клубов в городах в противоположность вручению повесток в селах объясняется двумя факторами.

Об этом Соломия Бобровская рассказала в интервью Телеграфу.

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Почему мобилизация в городах и селах отличается

По словам Бобровской, ситуацию с разницей мобилизации в городах и селах можно объяснить коррупцией, а также сложностью поиска военнообязанного по месту регистрации. Так в городе это сложнее, в то время как людей в селах обычно можно найти по месту регистрации.

"Считаю, что это абсолютно коррупционный фактор. Возьмем к примеру Одессу. Человек, который был сильным комбригом 14-й бригады ВСУ, стал главой Одесского областного ТЦК (Александр Охрименко заменил на должности Евгения Борисова). Работать в Одесской области с крепкой сетью российской агентуры, но и коррупционными руководителями, вызов еще тот. С предыдущим начальником ТЦК были договоренности: от 8 тысяч долларов за человека в районах за отсрочку. Была организована схема круговой поруки районных ТЦК", — отметила член Комитета по нацбезопасности.

Она добавила, что "сломать систему" сложно.

Напомним, что народные депутаты готовят новый законопроект, регулирующий вопросы мобилизации, военного учета и военной службы. В частности, в планах усовершенствовать процедуру вручения повесток. Планируется разрешить вручать повестки новым способом — публично.