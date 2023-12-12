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Що таке публічна повістка і коли її будуть вручати — пояснює адвокат

12 грудня 2023 18:23
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Публічна повістка — що це за документ та коли його можна отримати
Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЧОТЦК та СП
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Як відомо, народні депутати готують новий законопроєкт, який регулюватиме питання мобілізації, військового обліку та військової служби. Зокрема у планах удосконалити процедуру вручення повісток. Планується дозволити вручати повістки у новий спосіб — публічно. Тож, незабаром цей документ можна буде вручати не лише особисто під розписку, а й через пошту або рекомендованим листом. 

Цей вид вручення повісток називатиметься публічною повісткою. Про це розповів адвокат Ростислав Кравець в коментарі виданню "Факти".

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Так, за словами правознавця, на електронну поштову скриньку військовозобов’язаної особи надсилатимуть сповіщення про надходження рекомендованого листа з повісткою. Вже сам лист працівники пошти видаватимуть людині особисто.

Якщо чоловік отримав публічну повістку, то він вже зобов'язаний з'явитися до призовного пункту у зазначені у документі дату та час.

Як наголосив Ростислав Кравець, якщо особа не отримала публічну повістку особисто, то це не є підставою для притягнення її до відповідальності за ухилення від мобілізації.

"До цього часу представники ТЦК дуже часто залишали повістки у поштових скринях, дверях тощо. З огляду на судову практику, притягнути осіб за ухилення від мобілізації у цьому випадку важко, бо немає факту підтвердження вручення повістки", — пояснив адвокат.

 

Публічна повістка — що це за документ та коли його можна отримати
Рекомендований лист поштою. Фото: google.com

Коли в Україні офіційно запрацюють публічні повістки 

Як пояснив правозахисник, щоб дана ініціатива дійсно запрацювала в Україні, влада повинна внести низку змін до законодавства, зокрема, визначити порядок зазначення та фіксації адрес електронної пошти громадян України, а це займе багато часу.

Сам законопроєкт про вручення публічних повісток поки що не внесений до Верховної Ради. Тому наразі невідомо, коли почнеться вручення призовних документів у такий спосіб.

Раніше ми писали, що таке бойова повістка, чим відрізняється від звичайної та яка відповідальність загрожує, якщо її проігнорувати.

Нагадаємо, ми повідомляли, що робити, якщо вам вручають повістку у черзі на заправці.

Також ми розповідали, чи може прийти повістка у платіжці за комуналку.

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