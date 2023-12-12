Публічна повістка — що це за документ та коли його можна отримати

Що таке публічна повістка і коли її будуть вручати — пояснює адвокат
Як відомо, народні депутати готують новий законопроєкт, який регулюватиме питання мобілізації, військового обліку та військової служби. Зокрема у планах удосконалити процедуру вручення повісток. Планується дозволити вручати повістки у новий спосіб — публічно. Тож, незабаром цей документ можна буде вручати не лише особисто під розписку, а й через пошту або рекомендованим листом.
Цей вид вручення повісток називатиметься публічною повісткою. Про це розповів адвокат Ростислав Кравець в коментарі виданню "Факти".
Що відомо про публічні повістки
Так, за словами правознавця, на електронну поштову скриньку військовозобов’язаної особи надсилатимуть сповіщення про надходження рекомендованого листа з повісткою. Вже сам лист працівники пошти видаватимуть людині особисто.
Якщо чоловік отримав публічну повістку, то він вже зобов'язаний з'явитися до призовного пункту у зазначені у документі дату та час.
Як наголосив Ростислав Кравець, якщо особа не отримала публічну повістку особисто, то це не є підставою для притягнення її до відповідальності за ухилення від мобілізації.
"До цього часу представники ТЦК дуже часто залишали повістки у поштових скринях, дверях тощо. З огляду на судову практику, притягнути осіб за ухилення від мобілізації у цьому випадку важко, бо немає факту підтвердження вручення повістки", — пояснив адвокат.
Коли в Україні офіційно запрацюють публічні повістки
Як пояснив правозахисник, щоб дана ініціатива дійсно запрацювала в Україні, влада повинна внести низку змін до законодавства, зокрема, визначити порядок зазначення та фіксації адрес електронної пошти громадян України, а це займе багато часу.
Сам законопроєкт про вручення публічних повісток поки що не внесений до Верховної Ради. Тому наразі невідомо, коли почнеться вручення призовних документів у такий спосіб.
Раніше ми писали, що таке бойова повістка, чим відрізняється від звичайної та яка відповідальність загрожує, якщо її проігнорувати.
Нагадаємо, ми повідомляли, що робити, якщо вам вручають повістку у черзі на заправці.
Також ми розповідали, чи може прийти повістка у платіжці за комуналку.
Читайте Новини.LIVE!