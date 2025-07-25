Кто из военнообязанных сможет получить отсрочку в августе 2025 года и на какой срок

Мобилизация в августе — кто может получить отсрочку
В условиях общей мобилизации и военного положения некоторые граждане могут получить отсрочку от военного призыва. Для этого должны быть основания, предусмотренные законом.
Об этом говорится в материале NV.
Кто может получить отсрочку в августе
Отсрочку могут оформить по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам или по занимаемой должности. Также право на отсрочку от призыва имеют бывшие пленные, призывники в возрасте до 25 лет, которые прошли базовую военную подготовку, родственники погибших или пропавших без вести, те, у кого есть бронирование.
Как сообщила адвокат Дарья Тарасенко, срок отсрочки для разных категорий военнообязанных варьируется:
- для людей с инвалидностью — на период действия соответствующего статуса;
- для временно непригодных — на срок, определенный ВВК, максимум на год;
- для госслужащих и чиновников — на время пребывания в должности;
- для студентов — на семестр, но не более чем на полгода;
- для педагогов и ученых — на один год (но не дольше, чем длится мобилизация);
- для родственников погибших и Героев Украины — на срок действия основания;
- для других случаев — до тех пор, пока не пропадет соответствующее основание или до завершения мобилизации.
Напомним, на Полтавщине вынесли приговор военнообязанному, который после получения повестки не пришел в ТЦК и СП. Мужчину приговорили к лишению свободы.
Также мы сообщали, что на Львовщине оштрафовали работника ТЦК и СП. Он применил физическую силу к военнообязанному.
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