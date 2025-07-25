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Главная Мобилизация Мобилизация в августе — кто может получить отсрочку

Мобилизация в августе — кто может получить отсрочку

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 04:30
Кто из военнообязанных сможет получить отсрочку в августе 2025 года и на какой срок
Военный билет. Фото иллюстративное: Ровенская ОГА

В условиях общей мобилизации и военного положения некоторые граждане могут получить отсрочку от военного призыва. Для этого должны быть основания, предусмотренные законом.

Об этом говорится в материале NV.

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Кто может получить отсрочку в августе

Отсрочку могут оформить по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам или по занимаемой должности. Также право на отсрочку от призыва имеют бывшие пленные, призывники в возрасте до 25 лет, которые прошли базовую военную подготовку, родственники погибших или пропавших без вести, те, у кого есть бронирование.

Как сообщила адвокат Дарья Тарасенко, срок отсрочки для разных категорий военнообязанных варьируется:

  • для людей с инвалидностью — на период действия соответствующего статуса;
  • для временно непригодных — на срок, определенный ВВК, максимум на год;
  • для госслужащих и чиновников — на время пребывания в должности;
  • для студентов — на семестр, но не более чем на полгода;
  • для педагогов и ученых — на один год (но не дольше, чем длится мобилизация);
  • для родственников погибших и Героев Украины — на срок действия основания;
  • для других случаев — до тех пор, пока не пропадет соответствующее основание или до завершения мобилизации.

Напомним, на Полтавщине вынесли приговор военнообязанному, который после получения повестки не пришел в ТЦК и СП. Мужчину приговорили к лишению свободы.

Также мы сообщали, что на Львовщине оштрафовали работника ТЦК и СП. Он применил физическую силу к военнообязанному.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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