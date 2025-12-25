Кого в січні 2026 року не призовуть до війська

Мобілізація в січні 2026 року — кого точно не призовуть
В умовах загальної мобілізації та воєнного стану деякі громадяни не підлягають військовому призову. Зокрема, йдеться тих, хто досягнув граничного призовного віку, непридатний до служби або має відстрочку.
Про це йдеться в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Кого не призивають до війська
Серед звільнених від призову студенти, які навчаються у виші вперше й на денній формі, юнаки віком до 25 років, які раніше не проходили військову підготовку, чоловіки старше 60 років, нардепи, судді та дипломати.
Також не підлягають мобілізації:
- батьки трьох і більше дітей;
- опікуни дитини-сироти;
- самотні батьки;
- батьки неповнолітніх з інвалідністю;
- батьки повнолітньої дитини, яка має першу або другу групу інвалідності;
- працівники критичної інфраструктури, які мають бронювання;
- люди, які є постійними опікунами близьких з інвалідністю або важкими захворювання;
- опікуни недієздатних родичів;
- люди з інвалідністю;
- чоловіки, жінки яких мають першу або другу групу інвалідності;
- чоловіки жінок із третьої групою інвалідності через онкологію або ампутацію;
- чоловіки жінок-військовослужбовиць;
- непридатні до служби;
- громадяни, чиї близькі зникли або загинули внаслідок військових дій.
Раніше адвокатка Катерина Аніщенко відповідала, чи мобілізуватимуть жінок в Україні. Наразі таку ініціативу не розглядають.
Нагадаємо Володимир Зеленський заявив, що в Україні можуть змінити формат мобілізації. Це станеться в разі підписання мирної угоди.
