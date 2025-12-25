Кого в січні 2026 року не призовуть до війська

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Генеральний Штаб ЗСУ

В умовах загальної мобілізації та воєнного стану деякі громадяни не підлягають військовому призову. Зокрема, йдеться тих, хто досягнув граничного призовного віку, непридатний до служби або має відстрочку.

Про це йдеться в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Реклама

Читайте також:

Кого не призивають до війська

Серед звільнених від призову студенти, які навчаються у виші вперше й на денній формі, юнаки віком до 25 років, які раніше не проходили військову підготовку, чоловіки старше 60 років, нардепи, судді та дипломати.

Також не підлягають мобілізації:

батьки трьох і більше дітей;

опікуни дитини-сироти;

самотні батьки;

батьки неповнолітніх з інвалідністю;

батьки повнолітньої дитини, яка має першу або другу групу інвалідності;

працівники критичної інфраструктури, які мають бронювання;

люди, які є постійними опікунами близьких з інвалідністю або важкими захворювання;

опікуни недієздатних родичів;

люди з інвалідністю;

чоловіки, жінки яких мають першу або другу групу інвалідності;

чоловіки жінок із третьої групою інвалідності через онкологію або ампутацію;

чоловіки жінок-військовослужбовиць;

непридатні до служби;

громадяни, чиї близькі зникли або загинули внаслідок військових дій.

Раніше адвокатка Катерина Аніщенко відповідала, чи мобілізуватимуть жінок в Україні. Наразі таку ініціативу не розглядають.

Нагадаємо Володимир Зеленський заявив, що в Україні можуть змінити формат мобілізації. Це станеться в разі підписання мирної угоди.