Головна Мобілізація Мобілізація в січні 2026 року — кого точно не призовуть

Мобілізація в січні 2026 року — кого точно не призовуть

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 04:30
Кого в січні 2026 року не призовуть до війська
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Генеральний Штаб ЗСУ

В умовах загальної мобілізації та воєнного стану деякі громадяни не підлягають військовому призову. Зокрема, йдеться тих, хто досягнув граничного призовного віку, непридатний до служби або має відстрочку. 

Про це йдеться в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Читайте також:

Кого не призивають до війська

Серед звільнених від призову студенти, які навчаються у виші вперше й на денній формі, юнаки віком до 25 років, які раніше не проходили військову підготовку, чоловіки старше 60 років, нардепи, судді та дипломати.

Також не підлягають мобілізації: 

  • батьки трьох і більше дітей;
  • опікуни дитини-сироти;
  • самотні батьки;
  • батьки неповнолітніх з інвалідністю;
  • батьки повнолітньої дитини, яка має першу або другу групу інвалідності;
  • працівники критичної інфраструктури, які мають бронювання;
  • люди, які є постійними опікунами близьких з інвалідністю або важкими захворювання;
  • опікуни недієздатних родичів;
  • люди з інвалідністю;
  • чоловіки, жінки яких мають першу або другу групу інвалідності;
  • чоловіки жінок із третьої групою інвалідності через онкологію або ампутацію;
  • чоловіки жінок-військовослужбовиць;
  • непридатні до служби;
  • громадяни, чиї близькі зникли або загинули внаслідок військових дій.

Раніше адвокатка Катерина Аніщенко відповідала, чи мобілізуватимуть жінок в Україні. Наразі таку ініціативу не розглядають.

Нагадаємо Володимир Зеленський заявив, що в Україні можуть змінити формат мобілізації. Це станеться в разі підписання мирної угоди.

військовий призов військовий облік мобілізація війна в Україні військовозобов'язані
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
