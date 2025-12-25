Кого в январе 2026 года не призовут в армию

Мобилизация в январе 2026 года — кого точно не призовут
В условиях общей мобилизации и военного положения некоторые граждане не подлежат военному призыву. В частности, речь идет о тех, кто достиг предельного призывного возраста, непригоден к службе или имеет отсрочку.
Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Кого не призывают в армию
Среди освобожденных от призыва студенты, которые учатся в вузе впервые и на дневной форме, юноши в возрасте до 25 лет, которые ранее не проходили военную подготовку, мужчины старше 60 лет, нардепы, судьи и дипломаты.
Также не подлежат мобилизации:
- родители трех и более детей;
- опекуны ребенка-сироты;
- одинокие родители;
- родители несовершеннолетних с инвалидностью;
- родители совершеннолетнего ребенка, который имеет первую или вторую группу инвалидности;
- работники критической инфраструктуры, которые имеют бронирование;
- люди, которые являются постоянными опекунами близких с инвалидностью или тяжелыми заболевания;
- опекуны недееспособных родственников;
- люди с инвалидностью;
- мужчины, жены которых имеют первую или вторую группу инвалидности;
- мужья женщин с третьей группой инвалидности из-за онкологии или ампутации;
- мужчины женщин-военнослужащих;
- непригодные к службе;
- граждане, чьи близкие пропали или погибли в результате военных действий.
Ранее адвокат Екатерина Анищенко отвечала, будут ли мобилизовать женщин в Украине. Сейчас такую инициативу не рассматривают.
Напомним Владимир Зеленский заявил, что в Украине могут изменить формат мобилизации. Это произойдет в случае подписания мирного соглашения.
