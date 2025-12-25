Видео
Україна
Главная Мобилизация Мобилизация в январе 2026 года — кого точно не призовут

Мобилизация в январе 2026 года — кого точно не призовут

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 04:30
Кого в январе 2026 года не призовут в армию
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Генеральный Штаб ВСУ

В условиях общей мобилизации и военного положения некоторые граждане не подлежат военному призыву. В частности, речь идет о тех, кто достиг предельного призывного возраста, непригоден к службе или имеет отсрочку.

Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Читайте также:

Кого не призывают в армию

Среди освобожденных от призыва студенты, которые учатся в вузе впервые и на дневной форме, юноши в возрасте до 25 лет, которые ранее не проходили военную подготовку, мужчины старше 60 лет, нардепы, судьи и дипломаты.

Также не подлежат мобилизации:

  • родители трех и более детей;
  • опекуны ребенка-сироты;
  • одинокие родители;
  • родители несовершеннолетних с инвалидностью;
  • родители совершеннолетнего ребенка, который имеет первую или вторую группу инвалидности;
  • работники критической инфраструктуры, которые имеют бронирование;
  • люди, которые являются постоянными опекунами близких с инвалидностью или тяжелыми заболевания;
  • опекуны недееспособных родственников;
  • люди с инвалидностью;
  • мужчины, жены которых имеют первую или вторую группу инвалидности;
  • мужья женщин с третьей группой инвалидности из-за онкологии или ампутации;
  • мужчины женщин-военнослужащих;
  • непригодные к службе;
  • граждане, чьи близкие пропали или погибли в результате военных действий.

Ранее адвокат Екатерина Анищенко отвечала, будут ли мобилизовать женщин в Украине. Сейчас такую инициативу не рассматривают.

Напомним Владимир Зеленский заявил, что в Украине могут изменить формат мобилизации. Это произойдет в случае подписания мирного соглашения.

военный призыв военный учет мобилизация война в Украине военнообязанные
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
