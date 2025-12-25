Кого в январе 2026 года не призовут в армию

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Генеральный Штаб ВСУ

В условиях общей мобилизации и военного положения некоторые граждане не подлежат военному призыву. В частности, речь идет о тех, кто достиг предельного призывного возраста, непригоден к службе или имеет отсрочку.

Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кого не призывают в армию

Среди освобожденных от призыва студенты, которые учатся в вузе впервые и на дневной форме, юноши в возрасте до 25 лет, которые ранее не проходили военную подготовку, мужчины старше 60 лет, нардепы, судьи и дипломаты.

Также не подлежат мобилизации:

родители трех и более детей;

опекуны ребенка-сироты;

одинокие родители;

родители несовершеннолетних с инвалидностью;

родители совершеннолетнего ребенка, который имеет первую или вторую группу инвалидности;

работники критической инфраструктуры, которые имеют бронирование;

люди, которые являются постоянными опекунами близких с инвалидностью или тяжелыми заболевания;

опекуны недееспособных родственников;

люди с инвалидностью;

мужчины, жены которых имеют первую или вторую группу инвалидности;

мужья женщин с третьей группой инвалидности из-за онкологии или ампутации;

мужчины женщин-военнослужащих;

непригодные к службе;

граждане, чьи близкие пропали или погибли в результате военных действий.

Ранее адвокат Екатерина Анищенко отвечала, будут ли мобилизовать женщин в Украине. Сейчас такую инициативу не рассматривают.

Напомним Владимир Зеленский заявил, что в Украине могут изменить формат мобилизации. Это произойдет в случае подписания мирного соглашения.