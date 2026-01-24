З якими хворобами зубів можуть мобілізувати — перелік

Мобілізація в Україні — чи можуть призвати, якщо хворі зуби
В умовах загальної мобілізації призвати до війська можуть навіть тих, хто має серйозні стоматологічні проблеми. Головною умовою є відсутність критичних функціональних порушень.
Про хвороби, наявність яких не звільняє від мобілізації, йдеться в наказі Міноборони №262 від 27 квітня 2024 року про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ.
З якими хворобами зубів можуть мобілізувати
Відсутність зубів — не підстава для уникнення призову. Мобілізують і тих, у кого немає десяти чи більше зубів на одній щелепі, і тих, у кого відсутні вісім кутніх зубів на одній щелепі, і людей без чотирьох кутніх зубів на верхній щелепі з одного боку та чотирьох кутніх зубів на нижній щелепі з іншого боку. Можуть призвати до війська і тих, хто не має чотирьох або більше фронтальних зубів на одній щелепі або другого різця, ікла та першого малого кутнього зуба підряд.
Підлягають мобілізації і ті, хто має щелепно-лицьові аномалії, зокрема аномалії прикусу, та захворювання слизової оболонки ротової порожнини, які не піддаються лікуванню.
Які ще проблеми із зубами не звільняють від призову:
- множинний ускладнений карієс;
- пародонтит;
- пародонтоз генералізований.
Нагадаємо, декого з онкохворих пацієнтів можуть мобілізувати. Зокрема, йдеться про тих, хто перебуває в ремісії.
Також ми повідомляли, що на Полтавщині онкохворого, який до того ж доглядає батька, визнали винним в ухиленні від мобілізації. Чоловіка засудили до року іспитового строку.
Читайте Новини.LIVE!