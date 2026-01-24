З якими хворобами зубів можуть мобілізувати — перелік

Чоловік, у якого немає одного зуба. Фото ілюстративне: depositphotos.com

В умовах загальної мобілізації призвати до війська можуть навіть тих, хто має серйозні стоматологічні проблеми. Головною умовою є відсутність критичних функціональних порушень.

Про хвороби, наявність яких не звільняє від мобілізації, йдеться в наказі Міноборони №262 від 27 квітня 2024 року про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ.

З якими хворобами зубів можуть мобілізувати

Відсутність зубів — не підстава для уникнення призову. Мобілізують і тих, у кого немає десяти чи більше зубів на одній щелепі, і тих, у кого відсутні вісім кутніх зубів на одній щелепі, і людей без чотирьох кутніх зубів на верхній щелепі з одного боку та чотирьох кутніх зубів на нижній щелепі з іншого боку. Можуть призвати до війська і тих, хто не має чотирьох або більше фронтальних зубів на одній щелепі або другого різця, ікла та першого малого кутнього зуба підряд.

Підлягають мобілізації і ті, хто має щелепно-лицьові аномалії, зокрема аномалії прикусу, та захворювання слизової оболонки ротової порожнини, які не піддаються лікуванню.

Які ще проблеми із зубами не звільняють від призову:

множинний ускладнений карієс;

пародонтит;

пародонтоз генералізований.

Нагадаємо, декого з онкохворих пацієнтів можуть мобілізувати. Зокрема, йдеться про тих, хто перебуває в ремісії.

Також ми повідомляли, що на Полтавщині онкохворого, який до того ж доглядає батька, визнали винним в ухиленні від мобілізації. Чоловіка засудили до року іспитового строку.