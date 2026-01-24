С какими болезнями зубов могут мобилизовать — перечень

Мобилизация в Украине — могут ли призвать, если больные зубы
В условиях общей мобилизации призвать в армию могут даже тех, кто имеет серьезные стоматологические проблемы. Главным условием является отсутствие критических функциональных нарушений.
О болезнях, наличие которых не освобождает от мобилизации, говорится в приказе Минобороны №262 от 27 апреля 2024 года об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.
С какими болезнями зубов могут мобилизовать
Отсутствие зубов — не основание для избежания призыва. Мобилизуют и тех, у кого нет десяти или более зубов на одной челюсти, и тех, у кого отсутствуют восемь коренных зубов на одной челюсти, и людей без четырех коренных зубов на верхней челюсти с одной стороны и четырех коренных зубов на нижней челюсти с другой стороны. Могут призвать в армию и тех, кто не имеет четырех или более фронтальных зубов на одной челюсти или второго резца, клыка и первого малого коренного зуба подряд.
Подлежат мобилизации и те, кто имеет челюстно-лицевые аномалии, в частности аномалии прикуса, и заболевания слизистой оболочки ротовой полости, которые не поддаются лечению.
Какие еще проблемы с зубами не освобождают от призыва:
- множественный осложненный кариес;
- пародонтит;
- пародонтоз генерализованный.
Напомним, некоторых из онкобольных пациентов могут мобилизовать. В частности, речь идет о тех, кто находится в ремиссии.
Также мы сообщали, что на Полтавщине онкобольного, который к тому же ухаживает за отцом, признали виновным в уклонении от мобилизации. Мужчину приговорили к году испытательного срока.
Читайте Новини.LIVE!