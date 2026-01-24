Видео
Главная Мобилизация Мобилизация в Украине — могут ли призвать, если больные зубы

Мобилизация в Украине — могут ли призвать, если больные зубы

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 04:30
С какими болезнями зубов могут мобилизовать — перечень
Мужчина, у которого нет одного зуба. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В условиях общей мобилизации призвать в армию могут даже тех, кто имеет серьезные стоматологические проблемы. Главным условием является отсутствие критических функциональных нарушений.

О болезнях, наличие которых не освобождает от мобилизации, говорится в приказе Минобороны №262 от 27 апреля 2024 года об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

Читайте также:

С какими болезнями зубов могут мобилизовать

Отсутствие зубов — не основание для избежания призыва. Мобилизуют и тех, у кого нет десяти или более зубов на одной челюсти, и тех, у кого отсутствуют восемь коренных зубов на одной челюсти, и людей без четырех коренных зубов на верхней челюсти с одной стороны и четырех коренных зубов на нижней челюсти с другой стороны. Могут призвать в армию и тех, кто не имеет четырех или более фронтальных зубов на одной челюсти или второго резца, клыка и первого малого коренного зуба подряд.

Подлежат мобилизации и те, кто имеет челюстно-лицевые аномалии, в частности аномалии прикуса, и заболевания слизистой оболочки ротовой полости, которые не поддаются лечению.

Какие еще проблемы с зубами не освобождают от призыва:

  • множественный осложненный кариес;
  • пародонтит;
  • пародонтоз генерализованный.

Напомним, некоторых из онкобольных пациентов могут мобилизовать. В частности, речь идет о тех, кто находится в ремиссии.

Также мы сообщали, что на Полтавщине онкобольного, который к тому же ухаживает за отцом, признали виновным в уклонении от мобилизации. Мужчину приговорили к году испытательного срока.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
