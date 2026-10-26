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Мобілізація в Україні: чи можуть ТЦК перевіряти телефон на вулиці

Ua ru
26 жовтня 2026 06:30
Мобілізація в Україні — чи мають право ТЦК перевіряти вміст телефонів громадян Суспільне Луцьк
Група оповіщення перевіряє документи військовозобов’язаних. Ілюстративне фото: "Суспільне Луцьк"

В Україні триває воєнний стан, а отже, і мобілізація. У зв’язку з цим у військовозобов’язаних громадян перевіряють військово-реєстраційні документи або їх оповіщають. У цьому контексті інколи можуть виникати спірні ситуації, зокрема щодо перевірки вмісту смартфонів.

Однак чи мають право ТЦК або поліція перевіряти телефон на вулиці, відповіло "ТСН.ua", передає Новини.LIVE.

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Чи дозволено ТЦК перевіряти телефон громадян

Видання пояснює, що сам по собі контакт із працівниками ТЦК або поліцейськими не надає їм законного права перевіряти вміст смартфона. Згідно зі статтею 31 Конституції України, громадянам гарантується таємниця листування, телефонних розмов та інших видів кореспонденції.

У телефоні можуть зберігатися особисте листування, фотографії, банківська інформація та дані про місцеперебування власника. Тому співробітники силових структур не мають права вимагати розблокувати пристрій і вивчати його вміст виключно за власним бажанням.

Законні підстави для перевірки документів поліцейськими передбачені статтею 32 Закону України "Про Національну поліцію". Крім того, у період воєнного стану правоохоронці можуть вимагати від чоловіків віком від 18 до 60 років пред’явити військово-обліковий документ разом із посвідченням особи.

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При цьому перевірка документів або поверхневий огляд речей не дають автоматичного дозволу на вивчення даних у смартфоні. Така перевірка передбачає візуальний огляд речей, а не доступ до особистого листування в месенджерах, фотографій або історії браузера.

Як повідомляли Новини.LIVE, днями нардеп Ярослав Железняк заявив, що Президент України Володимир Зеленський знову внесе до Верховної Ради законопроекти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Якщо депутати підтримають це рішення, новий термін діятиме до 29 січня 2027 року.

Також ми писали, з якої причини додаток «Резерв+» знову може показувати розшук.

телефони мобілізація перевірки ТЦК та СП Нацполіція
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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