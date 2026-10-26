Группа оповещения проверяет документы военнообязанных. Фото иллюстративное: Суспільне Луцьк

В Украине продолжается военное положение, а значит и мобилизация. В связи с этим у военнообязанных граждан проверяют военно-учетные документы или их оповещают. В этом моменте порой могут быть спорные ситуации, включая проверку содержимого смартфонов.

Однако имеют ли право ТЦК или полиция проверять телефон на улице, ответило "ТСН.ua", передает Новини.LIVE.

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Позволено ли ТЦК проверять телефон граждан

Издание поясняет, что сам по себе контакт с работниками ТЦК или полицейскими не предоставляют им законного права проверять содержимое смартфона. Согласно статье 31 Конституции Украины, гражданам гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров и других видов корреспонденции.

В телефоне могут храниться личные переписки, фотографии, банковская информация и данные о местонахождении владельца. Поэтому сотрудники силовых структур не вправе требовать разблокировать устройство и изучать его содержимое исключительно по собственному желанию.

Законные основания для проверки документов полицейскими предусмотрены статьей 32 Закона Украины "О Национальной полиции". Кроме того, в период военного положения правоохранители могут требовать от мужчин в возрасте от 18 до 60 лет предъявить военно-учетный документ вместе с удостоверением личности.

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При этом проверка документов или поверхностный осмотр вещей не дают автоматического разрешения на изучение данных в смартфоне. Такая проверка предполагает визуальный осмотр вещей, а не доступ к личным перепискам в мессенджерах, фотографиям или истории браузера.

Как сообщали Новини.LIVE, на днях нардеп Ярослав Железняк заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский снова внесет в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Если депутаты поддержат решение, то новый срок будет действовать до 29 января 2027 года.

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