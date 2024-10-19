В Україні можуть відмовити в бронюванні працівників — яка причина

Оформлення документів у ТЦК. Фото: ХОТЦК

Державним органам та підприємствам можуть відмовити у бронюванні від мобілізації працівника. Це можливе у тому випадку, якщо про нього немає даних в реєстрі "Оберіг".

Про це повідомляє "24 канал".

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Відмова у бронюванні

Забронювати особу можливо за умови, якщо вона:

зареєстрована на військовому обліку;

має відповідний обліковий документ;

оновила свої дані;

не знаходиться в розшуку.

Підприємства мають право бронювати своїх співробітників, якщо вони визнані критично важливими для економіки або сектору оборони. Основні критерії включають:

сума податків вища за 1,5 мільйона євро;

сума надходжень з-за кордону вище 32 мільйони євро;

стратегічне значення для економіки та безпеки країни;

важливість для економіки чи територіальної громади;

відсутність боргів за єдиним внеском на соціальне страхування;

середня зарплата за останній квартал не менша за середню в регіоні за IV квартал 2021-го;

підприємство є резидентом "Дія Сіті".

Якщо підприємство відповідає принаймні двом з установлених критеріїв, воно має можливість забронювати до 50% військовозобов'язаних співробітників, а в окремих випадках — і більше. У разі успішної перевірки інформації, процес бронювання та надання відстрочки відбувається автоматично.

Нагадаємо, в Україні повістки можуть бути видані особам, які мають відстрочку або бронювання. У ТЦК пояснюють, що це рішення пов'язане з діями Генштабу ЗСУ.

Також адвокат Юрій Айвазян розповів, що громадянин, який має статус "тимчасово непридатний", може бути заброньований на своєму підприємстві, якщо воно визнане критично важливим для економіки України.