В Україні можуть відмовити в бронюванні працівників — яка причина

Мобілізація в Україні — чи можуть забронювати, якщо немає даних в реєстрі Оберіг
Державним органам та підприємствам можуть відмовити у бронюванні від мобілізації працівника. Це можливе у тому випадку, якщо про нього немає даних в реєстрі "Оберіг".
Про це повідомляє "24 канал".
Відмова у бронюванні
Забронювати особу можливо за умови, якщо вона:
- зареєстрована на військовому обліку;
- має відповідний обліковий документ;
- оновила свої дані;
- не знаходиться в розшуку.
Підприємства мають право бронювати своїх співробітників, якщо вони визнані критично важливими для економіки або сектору оборони. Основні критерії включають:
- сума податків вища за 1,5 мільйона євро;
- сума надходжень з-за кордону вище 32 мільйони євро;
- стратегічне значення для економіки та безпеки країни;
- важливість для економіки чи територіальної громади;
- відсутність боргів за єдиним внеском на соціальне страхування;
- середня зарплата за останній квартал не менша за середню в регіоні за IV квартал 2021-го;
- підприємство є резидентом "Дія Сіті".
Якщо підприємство відповідає принаймні двом з установлених критеріїв, воно має можливість забронювати до 50% військовозобов'язаних співробітників, а в окремих випадках — і більше. У разі успішної перевірки інформації, процес бронювання та надання відстрочки відбувається автоматично.
Нагадаємо, в Україні повістки можуть бути видані особам, які мають відстрочку або бронювання. У ТЦК пояснюють, що це рішення пов'язане з діями Генштабу ЗСУ.
Також адвокат Юрій Айвазян розповів, що громадянин, який має статус "тимчасово непридатний", може бути заброньований на своєму підприємстві, якщо воно визнане критично важливим для економіки України.
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