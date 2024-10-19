В Украине могут отказать в бронировании работников — какая причина

Оформление документов в ТЦК. Фото: ХОТЦК

Государственные органы и предприятия могут отказать в бронировании от мобилизации работника. Это возможно в том случае, если о нем нет данных в реестре "Оберіг".

Об этом сообщает "24 канал".

Читайте также:

Отказ в бронировании

Забронировать лицо возможно при условии, если оно:

зарегистрировано на воинском учете;

имеет соответствующий учетный документ;

обновил свои данные;

не находится в розыске.

Предприятия имеют право бронировать своих сотрудников, если они признаны критически важными для экономики или сектора обороны. Основные критерии включают в себя:

сумма налогов выше 1,5 миллиона евро;

сумма поступлений из-за границы выше 32 миллионов евро;

стратегическое значение для экономики и сохранности страны;

важность для экономики или территориальной громады;

отсутствие долгов по единому взносу на социальное страхование;

средняя зарплата за последний квартал не меньше средней в регионе за IV квартал 2021-го;

предприятие является резидентом "Дія Сіті".

Если предприятие соответствует по крайней мере двум из установленных критериев, оно имеет возможность забронировать до 50% военнообязанных сотрудников, а в отдельных случаях — и больше. В случае успешной проверки информации, процесс бронирования и предоставления отсрочки происходит автоматически.

Напомним, в Украине повестки могут быть выданы лицам, имеющим отсрочку или бронирование. В ТЦК объясняют, что данное решение связано с действиями Генштаба ВСУ.

Также адвокат Юрий Айвазян рассказал, что гражданин, имеющий статус "временно непригодный", может быть забронирован на своем предприятии, если оно признано критически важным для экономики Украины.