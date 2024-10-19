В Украине могут отказать в бронировании работников — какая причина

Мобилизация в Украине — могут ли забронировать, если нет данных в реестре Оберіг
Государственные органы и предприятия могут отказать в бронировании от мобилизации работника. Это возможно в том случае, если о нем нет данных в реестре "Оберіг".
Об этом сообщает "24 канал".
Отказ в бронировании
Забронировать лицо возможно при условии, если оно:
- зарегистрировано на воинском учете;
- имеет соответствующий учетный документ;
- обновил свои данные;
- не находится в розыске.
Предприятия имеют право бронировать своих сотрудников, если они признаны критически важными для экономики или сектора обороны. Основные критерии включают в себя:
- сумма налогов выше 1,5 миллиона евро;
- сумма поступлений из-за границы выше 32 миллионов евро;
- стратегическое значение для экономики и сохранности страны;
- важность для экономики или территориальной громады;
- отсутствие долгов по единому взносу на социальное страхование;
- средняя зарплата за последний квартал не меньше средней в регионе за IV квартал 2021-го;
- предприятие является резидентом "Дія Сіті".
Если предприятие соответствует по крайней мере двум из установленных критериев, оно имеет возможность забронировать до 50% военнообязанных сотрудников, а в отдельных случаях — и больше. В случае успешной проверки информации, процесс бронирования и предоставления отсрочки происходит автоматически.
Напомним, в Украине повестки могут быть выданы лицам, имеющим отсрочку или бронирование. В ТЦК объясняют, что данное решение связано с действиями Генштаба ВСУ.
Также адвокат Юрий Айвазян рассказал, что гражданин, имеющий статус "временно непригодный", может быть забронирован на своем предприятии, если оно признано критически важным для экономики Украины.
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