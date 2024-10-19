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Мобилизация в Украине — могут ли забронировать, если нет данных в реестре Оберіг

19 октября 2024 16:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
В Украине могут отказать в бронировании работников — какая причина
Оформление документов в ТЦК. Фото: ХОТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Государственные органы и предприятия могут отказать в бронировании от мобилизации работника. Это возможно в том случае, если о нем нет данных в реестре "Оберіг".

Об этом сообщает "24 канал".

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Отказ в бронировании

Забронировать лицо возможно при условии, если оно:

  • зарегистрировано на воинском учете; 
  • имеет соответствующий учетный документ;
  • обновил свои данные;
  • не находится в розыске.

Предприятия имеют право бронировать своих сотрудников, если они признаны критически важными для экономики или сектора обороны. Основные критерии включают в себя:

  • сумма налогов выше 1,5 миллиона евро;
  • сумма поступлений из-за границы выше 32 миллионов евро;
  • стратегическое значение для экономики и сохранности страны;
  • важность для экономики или территориальной громады;
  • отсутствие долгов по единому взносу на социальное страхование;
  • средняя зарплата за последний квартал не меньше средней в регионе за IV квартал 2021-го;
  • предприятие является резидентом "Дія Сіті".

Если предприятие соответствует по крайней мере двум из установленных критериев, оно имеет возможность забронировать до 50% военнообязанных сотрудников, а в отдельных случаях — и больше. В случае успешной проверки информации, процесс бронирования и предоставления отсрочки происходит автоматически.

Напомним, в Украине повестки могут быть выданы лицам, имеющим отсрочку или бронирование. В ТЦК объясняют, что данное решение связано с действиями Генштаба ВСУ.

Также адвокат Юрий Айвазян рассказал, что гражданин, имеющий статус "временно непригодный", может быть забронирован на своем предприятии, если оно признано критически важным для экономики Украины.

Украина военный призыв мобилизация бронирование реестр Оберіг Бронь от мобилизации

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17:43 Оккупанты уничтожили мост в Олешках на Херсонщине — партизаны АТЕШ назвали причину

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