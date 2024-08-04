Види повісток в Україні — що варто знати військовозобов'язаним

Мобілізація в Україні — які бувають види повісток та що важливо знати
4 серпня 2024 15:03
Працівники ТЦК спілкуються з військовозобов'язаним українцем. Ілюстративне фото: vn.20minut.ua
В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Загалом існує чотири види повісток, які можуть вручити військовозобов'язаним.
Про це повідомляє "РБК-Україна" у неділю, 4 серпня.
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Під час мобілізації до районних територіальних центрів комплектування українців викликають з метою:
- взяття на військовий облік;
- проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби;
- уточнення персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів (територіального центру комплектування та соціальної підтримки);
- призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби.
Зокрема, виклик громадян до ТЦК та СП здійснюється шляхом вручення повістки.
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