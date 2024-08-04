Види повісток в Україні — що варто знати військовозобов'язаним

Працівники ТЦК спілкуються з військовозобов'язаним українцем. Ілюстративне фото: vn.20minut.ua

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Загалом існує чотири види повісток, які можуть вручити військовозобов'язаним.

Про це повідомляє "РБК-Україна" у неділю, 4 серпня.

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Під час мобілізації до районних територіальних центрів комплектування українців викликають з метою:

взяття на військовий облік;

проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби;

уточнення персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів (територіального центру комплектування та соціальної підтримки);

призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби.

Зокрема, виклик громадян до ТЦК та СП здійснюється шляхом вручення повістки.