Встановлення на військовий облік - коли треба стати на облік уперше

Юнаки, взяті на військовий облік, із приписними посвідченнями. Фото: denisenkoyuriy.blogspot.com

Кожен український юнак має бути взятий на військовий облік у рік свого 17-річчя. Але це процес не добровільний, тож для візиту до ТЦК громадянин мусить отримати відповідну повістку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Вік для взяття на військовий облік

Військовий облік в Україні стосується усіх чоловіків віком від 18 до 60 років.

Та стати на військовий облік чоловіки мусять раніше, ніж досягнуть віку повноліття.

"На облік потрібно стати з січня по березень у рік настання 17 років", — пояснив Юрій Айвазян.

Добровільно чи через повістку

Взяття на військовий облік не є добровільним процесом, тобто громадянин не має відвідувати територіальний центр комплектування за власним бажанням.

"Для взяття на військовий облік призовників громадяни України зобов’язані особисто прибути до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк, визначений у повістці, та подати необхідні документи", — йдеться у Законі України "Про військовий обов’язок та військову службу".

Тож ТЦК має надіслати 17-річному громадянину повістку, згідно із якою той і повинен з’явитися у центрі комплектування для взяття на військовий облік.

Нагадаємо, що після взяття на військовий облік громадянин України має отримати приписне посвідчення, яке підтверджує його приналежність до відповідного територіального центру комплектування.

Додамо, раніше ми писали, що таке тимчасове посвідчення військовозобов’язаного і хто повинен його отримати.