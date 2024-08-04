Виды повесток в Украине — что стоит знать военнообязанным

Мобилизация в Украине — какие бывают виды повесток и что важно знать
4 августа 2024 15:03
Сотрудники ТЦК общаются с военнообязанным украинцем. Иллюстративное фото: vn.20minut.ua
В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В общей сложности существует четыре вида повесток, которые могут вручить военнообязанным.
Об этом сообщает "РБК-Украина" в воскресенье, 4 августа.
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Во время мобилизации в районные территориальные центры комплектование украинцев вызывают с целью:
- взятие на военный учет;
- прохождение медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе;
- уточнение персональных данных, данных военно-учетного документа по военно-учетным данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов (территориального центра комплектования и социальной поддержки);
- призыва на военную службу во время мобилизации и отправки в места прохождения военной службы.
В частности, вызов граждан в ТЦК и СП осуществляется путем вручения повестки.
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