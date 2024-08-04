Виды повесток в Украине — что стоит знать военнообязанным

Сотрудники ТЦК общаются с военнообязанным украинцем. Иллюстративное фото: vn.20minut.ua

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В общей сложности существует четыре вида повесток, которые могут вручить военнообязанным.

Об этом сообщает "РБК-Украина" в воскресенье, 4 августа.

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Во время мобилизации в районные территориальные центры комплектование украинцев вызывают с целью:

взятие на военный учет;

прохождение медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе;

уточнение персональных данных, данных военно-учетного документа по военно-учетным данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов (территориального центра комплектования и социальной поддержки);

призыва на военную службу во время мобилизации и отправки в места прохождения военной службы.

В частности, вызов граждан в ТЦК и СП осуществляется путем вручения повестки.