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Мобилизация в Украине — какие бывают виды повесток и что важно знать

4 августа 2024 15:03
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виды повесток в Украине — что стоит знать военнообязанным
Сотрудники ТЦК общаются с военнообязанным украинцем. Иллюстративное фото: vn.20minut.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В общей сложности существует четыре вида повесток, которые могут вручить военнообязанным.

Об этом сообщает "РБК-Украина" в воскресенье, 4 августа.

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Во время мобилизации в районные территориальные центры комплектование украинцев вызывают с целью:

  • взятие на военный учет;
  • прохождение медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе;
  • уточнение персональных данных, данных военно-учетного документа по военно-учетным данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов (территориального центра комплектования и социальной поддержки);
  • призыва на военную службу во время мобилизации и отправки в места прохождения военной службы.

В частности, вызов граждан в ТЦК и СП осуществляется путем вручения повестки.

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