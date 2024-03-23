Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Мобілізація в Україні — які дані про сімейний стан потрібно надавати ТЦК arrow

Мобілізація в Україні — які дані про сімейний стан потрібно надавати ТЦК

23 березня 2024 02:04
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Мобілізація в Україні — які дані про сімейний стан потрібно надавати ТЦК
Чоловік у ТЦК підписує документи. Ілюстративне фото: РБК
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

В Україні триває загальна мобілізація і діють загальні правила призову. Тому інформація про зміну сімейного стану має бути подана до ТЦК.

Про це розповіла юристка Діана Тернова в інтерв'ю РБК-Україна.

Читайте також:

Чи потрібно оновлювати дані в ТЦК

Тернова каже, що чоловіки призовного віку, військовозобов'язані та резервісти мають самостійно подати до ТЦК інформацію про зміну сімейного стану не пізніше, ніж протягом семи днів після реєстрації шлюбу.

За її словами, військовозобов'язаний чоловік, який вирішив одружитися, має надати під час подачі заяви на державну реєстрацію шлюбу певну інформацію, зокрема й про військову службу.

"Людина заповнює відповідні графи для надання інформації. Така заява включає в себе відомості про ставлення до військової служби. Таким чином, після реєстрації шлюбу РАЦС дійсно повідомляє ТЦК про зміну сімейного стану особи", — сказала Тернова.

Разом з тим, не можна ствердужувати, що військовозобов'язаного одразу мобілізують.

"Чоловіки призовного віку, військовозобов'язані та резервісти мають самостійно подати інформацію про зміну персональних даних протягом семи днів після настання змін до того ТЦК, де вони перебувають на військовому обліку", — додала юристка.

Нагадаємо, ми повідомляли, що новий законопроєкт про мобілізацію зобов'яже військовозобов'язаних чоловіків оновити свої військово-облікові дані упродовж 60 днів.

Також ми інформували, що військовозобов'язаним чоловікам в Україні дозволять оновлювати військово-облікові дані без відвідування ТЦК та СП. 

весілля
військовий призов
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ