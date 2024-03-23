Мобілізація в Україні — які дані про сімейний стан потрібно надавати ТЦК

Чоловік у ТЦК підписує документи. Ілюстративне фото: РБК

В Україні триває загальна мобілізація і діють загальні правила призову. Тому інформація про зміну сімейного стану має бути подана до ТЦК.

Про це розповіла юристка Діана Тернова в інтерв'ю РБК-Україна.

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Тернова каже, що чоловіки призовного віку, військовозобов'язані та резервісти мають самостійно подати до ТЦК інформацію про зміну сімейного стану не пізніше, ніж протягом семи днів після реєстрації шлюбу.

За її словами, військовозобов'язаний чоловік, який вирішив одружитися, має надати під час подачі заяви на державну реєстрацію шлюбу певну інформацію, зокрема й про військову службу.

"Людина заповнює відповідні графи для надання інформації. Така заява включає в себе відомості про ставлення до військової служби. Таким чином, після реєстрації шлюбу РАЦС дійсно повідомляє ТЦК про зміну сімейного стану особи", — сказала Тернова.

Разом з тим, не можна ствердужувати, що військовозобов'язаного одразу мобілізують.

"Чоловіки призовного віку, військовозобов'язані та резервісти мають самостійно подати інформацію про зміну персональних даних протягом семи днів після настання змін до того ТЦК, де вони перебувають на військовому обліку", — додала юристка.

Нагадаємо, ми повідомляли, що новий законопроєкт про мобілізацію зобов'яже військовозобов'язаних чоловіків оновити свої військово-облікові дані упродовж 60 днів.

Також ми інформували, що військовозобов'язаним чоловікам в Україні дозволять оновлювати військово-облікові дані без відвідування ТЦК та СП.