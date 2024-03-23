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Мобилизация в Украине — какие данные о семейном положении нужно предоставлять ТЦК

23 марта 2024 02:04
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Мобилизация в Украине — какие данные о семейном положении нужно предоставлять ТЦК
Мужчина в ТЦК подписывает документы. Иллюстративное фото: РБК
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В Украине идет общая мобилизация и действуют общие правила призыва. Поэтому информация об изменении семейного положения должна быть подана в ТЦК.

Об этом рассказала юрист Диана Тернова в интервью РБК-Украина.

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Тернова говорит, что мужчины призывного возраста, военнообязанные и резервисты должны самостоятельно подать в ТЦК информацию об изменении семейного положения не позднее семи дней после регистрации брака.

По ее словам, военнообязанный мужчина, решивший жениться, должен предоставить при подаче заявления на государственную регистрацию брака определенную информацию, в том числе и о военной службе.

"Человек заполняет соответствующие графы для предоставления информации. Такое заявление включает в себя сведения об отношении к военной службе. Таким образом, после регистрации брака ЗАГС действительно сообщает ТЦК об изменении семейного положения лица", — сказала Тернова.

Вместе с тем нельзя утверждать, что военнообязанного сразу мобилизуют.

"Мужчины призывного возраста, военнообязанные и резервисты должны самостоятельно предоставить информацию об изменении персональных данных в течение семи дней после наступления изменений в ТЦК, где они состоят на военном учете", — добавила юрист.

Напомним, мы сообщали, что новый законопроект о мобилизации обяжет военнообязанных мужчин обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней.

Также мы информировали, что военнообязанные мужчины в Украине позволят обновлять военно-учетные данные без посещения ТЦК и СП.

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мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП

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