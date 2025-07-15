Стало відомо, які документи треба носити із собою під час мобілізації в Україні

Мобілізація в Україні — які документи треба носити із собою
Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 04:30
Працівники ТЦК перевіряють документи у чоловіка. Ілюстративне фото: ukr.radio
В Україні продовжується загальна мобілізація та воєнний стан, а це означає, що чоловіки повинні носити із собою військово-облікові документи. Крім того, їх потрібно пред'являти, якщо буде вимога уповноважених осіб.
Про це повідомляє "24 Канал".
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Які документи необхідно носити із собою
Військовозобов’язаним необхідно завжди мати один з таких документів:
- військовий квиток — для тих, хто вже пройшов службу або зарахований у запас;
- тимчасове посвідчення військовозобов’язаного — якщо військового квитка ще немає.
Призовники повинні мати з собою посвідчення про приписку до призовної дільниці.
Крім того, за потреби варто носити:
- довідку про надання відстрочки від призову під час загальної мобілізації (якщо її видано);
- документ про звільнення з військового обліку із відповідною відміткою в обліковому документі — у разі звільнення за станом здоров’я чи з інших підстав.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, хто має право вимагати військовий квиток.
Також ми повідомляли, чи має ТЦК право оштрафувати людину за відсутність паперового військово-облікового документу.
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