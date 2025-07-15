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Главная Мобилизация Мобилизация в Украине — какие документы надо носить с собой

Мобилизация в Украине — какие документы надо носить с собой

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 04:30
Стало известно, какие документы надо носить с собой во время мобилизации в Украине
Работники ТЦК проверяют документы у мужчины. Иллюстративное фото: ukr.radio

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, а это значит, что мужчины должны носить с собой военно-учетные документы. Кроме того, их нужно предъявлять, если будет требование уполномоченных лиц.

Об этом сообщает "24 Канал". 

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Какие документы необходимо носить с собой

Военнообязанным необходимо всегда иметь один из следующих документов:

  • военный билет — для тех, кто уже прошел службу или зачислен в запас;
  • временное удостоверение военнообязанного — если военного билета еще нет.

Призывники должны иметь с собой удостоверение о приписке к призывному участку.

Кроме того, при необходимости стоит носить:

  • справку о предоставлении отсрочки от призыва во время всеобщей мобилизации (если она выдана);
  • документ об освобождении с воинского учета с соответствующей отметкой в учетном документе — в случае увольнения по состоянию здоровья или по другим основаниям.

Напомним, недавно мы писали, кто имеет право требовать военный билет.

Также мы сообщали, имеет ли ТЦК право оштрафовать человека за отсутствие бумажного военно-учетного документа.

мобилизация документы война в Украине ТЦК и СП военно-учетный документ призывник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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