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Перевірка документів — хто має право вимагати військовий квиток

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 04:30
Згідно із законом, перевіркою документів у військовозобов'язаних можуть займатись ТЦК, поліція та Сили оборони України
Перевірка документів у військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: УНІАН

Під час загальної мобілізації у чоловіків призовного віку постає важливе питання правомірності перевірки правоохоронцями військово-облікових документів. Через незнання законів та розпоряджень іноді можуть виникати конфлікти між чоловіками та тими, хто такі документи вимагає пред'явити.

Журналісти Каналу 24 дали чіткі пояснення — хто має право перевірити документи у чоловіків мобілізаційного віку.

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Хто має право на перевірку

Відповідно до чинного законодавства України, право перевіряти військові квитки та документи, що засвідчують особу, мають певні категорії державних службовців.

До них належать представники ТЦК, Нацполіції та військових патрулів. Також право перевірки документів надається представникам інших військових формувань Сил оборони України у визначених районах, таких як прикордонні зони чи райони ведення бойових дій.

Що можуть попросити пред'явити

Військовозобов'язані зобов'язані пред'явити документи на вимогу уповноважених осіб. До обов'язкових документів для носіння під час воєнного стану належать:

  • військовий квиток для всіх військовозобов'язаних, осіб, які завершили військову службу та були зараховані до запасу.
  • тимчасове посвідчення військовозобов'язаного для чоловіків, які не мають військового квитка.
  • посвідчення про приписку до призовної дільниці для призовників.

Окрім того, уповноважені особи можуть вимагати пред'явлення таких документів, як довідка про відстрочку чи довідка про звільнення від військового обліку, видані за станом здоров'я або іншими підставами.

Раніше ми інформували, за що можуть оголосити в розшук військовозобов'язаних чоловіків у липні 2025 року. І хто буде займатись розшуком ухилянтів.

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мобілізація перевірки ТЦК та СП військовозобов'язані військово-обліковий документ
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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