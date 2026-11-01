Українські військовослужбовці. Ілюстративне фото

Під час воєнного стану в Україні триває мобілізація громадян для поповнення Сил оборони та підтримання їхньої боєздатності. Порядок призову, правила військового обліку та обов’язки військовозобов’язаних регулюються чинним законодавством. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки беруть участь в організації цих процесів та веденні військового обліку.

Громадянам важливо знати, в яких випадках необхідно з’являтися за повісткою, які документи слід мати при собі та як повідомляти про зміну персональних даних, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Харківський ОТЦК та СП.

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Порушення встановлених вимог може спричинити адміністративну, а в окремих випадках і кримінальну відповідальність.

Хто може підлягати мобілізації

За загальним правилом, викладеним у вихідному роз’ясненні, мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, якщо вони визнані придатними до служби, не мають законних підстав для відстрочки та не заброньовані. В окремих передбачених законом випадках можуть призвати й чоловіків віком від 18 до 25 років, зокрема офіцерів запасу та тих, хто раніше проходив строкову військову службу. Інші громадяни цієї вікової групи можуть вступити на службу добровільно. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть проходити військову службу добровільно.

Які обов’язки передбачені законом

Стаття 65 Конституції України закріплює обов’язок громадян захищати державу, її незалежність і територіальну цілісність. У рамках військового обліку військовозобов’язані повинні виконувати законні вимоги, своєчасно з’являтися за викликом, мати при собі військово-обліковий документ та повідомляти про зміну персональних даних у встановленому порядку.

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Вік мобілізації. Як правило, чоловіки від 25 до 60 років за відсутності підстав для відстрочки та бронювання.

Військово-реєстраційний документ. Необхідно мати паперовий або електронний документ і пред’являти його уповноваженим особам у передбачених законом випадках.

Зміна персональних даних. Повідомити до ТЦК та СП або через електронний кабінет у встановлений термін.

Штраф для громадян. У вихідному матеріалі вказано діапазон від 17 000 до 25 500 гривень.

Штраф для посадових осіб підприємств. У вихідному матеріалі вказано діапазон від 34 000 до 59 500 гривень.

Ухилення від призову під час мобілізації. Стаття 336 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Як отримати роз’яснення

У Харківському обласному ТЦК та СП рекомендують звертатися до офіційних джерел, щоб уточнити порядок військового обліку, підстави для відстрочки та діючі мобілізаційні процедури. Громадяни, які розглядають можливість служби за контрактом, можуть звернутися до відповідного центру комплектування за інформацією про доступні напрямки служби, вимоги до кандидатів та порядок оформлення документів.

При виборі посади враховуються стан здоров’я, професійні навички та потреби війська. У відомстві закликають дотримуватися правил військового обліку та своєчасно виконувати законні вимоги.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, які категорії військовозобов’язаних громадян можуть отримати відстрочку від мобілізації до кінця поточного року.

Також Новини.LIVE писали, що петиція щодо бронювання працівників дефіцитних професій в Україні не набрала необхідної кількості голосів.