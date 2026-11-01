Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное

Во время военного положения в Украине продолжается мобилизация граждан для пополнения Сил обороны и поддержания их боеспособности. Порядок призыва, правила воинского учета и обязанности военнообязанных регулируются действующим законодательством. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки участвуют в организации этих процессов и ведении воинского учета.

Гражданам важно знать, в каких случаях необходимо являться по повестке, какие документы следует иметь при себе и как сообщать об изменении персональных данных, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский ОТЦК и СП.

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Нарушение установленных требований может повлечь административную, а в отдельных случаях и уголовную ответственность.

Кто может подлежать мобилизации

По общему правилу, изложенному в исходном разъяснении, мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, если они признаны годными к службе, не имеют законных оснований для отсрочки и не забронированы. В отдельных предусмотренных законом случаях призвать могут и мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, в частности офицеров запаса и тех, кто ранее проходил срочную военную службу. Другие граждане этой возрастной группы могут поступить на службу добровольно. Женщины, состоящие на воинском учете, могут проходить военную службу добровольно.

Какие обязанности предусмотрены законом

Статья 65 Конституции Украины закрепляет обязанность граждан защищать государство, его независимость и территориальную целостность. В рамках воинского учета военнообязанные должны выполнять законные требования, своевременно являться по вызову, иметь при себе военно-учетный документ и сообщать об изменении персональных данных в установленном порядке.

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Возраст мобилизации. Как правило, мужчины от 25 до 60 лет при отсутствии оснований для отсрочки и бронирования.

Военно-учетный документ. Необходимо иметь бумажный или электронный документ и предъявлять его уполномоченным лицам в предусмотренных законом случаях.

Изменение персональных данных. Сообщить в ТЦК и СП или через электронный кабинет в установленный срок.

Штраф для граждан. В исходном материале указан диапазон от 17 000 до 25 500 гривен.

Штраф для должностных лиц предприятий. В исходном материале указан диапазон от 34 000 до 59 500 гривен.

Уклонение от призыва во время мобилизации. Статья 336 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Как получить разъяснения

В Харьковском областном ТЦК и СП рекомендуют обращаться к официальным источникам, чтобы уточнять порядок воинского учета, основания для отсрочки и действующие мобилизационные процедуры. Граждане, рассматривающие возможность службы по контракту, могут обратиться в соответствующий центр комплектования за информацией о доступных направлениях службы, требованиях к кандидатам и порядке оформления документов.

При выборе должности учитываются состояние здоровья, профессиональные навыки и потребности войска. В ведомстве призывают соблюдать правила воинского учета и своевременно выполнять законные требования.

Напомним, Новини.LIVE сообщали, какие категории военнообязанных граждан могут получить отсрочку от мобилизации до конца текущего года.

Также Новини.LIVE писали, что петиция о бронировании работников дефицитных профессий в Украине не набрала необходимого количества голосов.