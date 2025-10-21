Відео
Головна Мобілізація Мобілізація в Україні — кого можуть призвати в листопаді

Мобілізація в Україні — кого можуть призвати в листопаді

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 04:30
Оновлено: 06:46
Хто може отримати повістку в листопаді 2025 року — що каже закон
Вручення повістки. Фото ілюстративне: porady.org.ua

В Україні продовжили мобілізацію та воєнний стан, а отже військовозобов'язаних громадян можуть призвати до війська. У листопаді ТЦК працюватиме за тим же принципом, що й у попередні місяці. 

Про категорії громадян, які підлягають призову, йдеться в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Читайте також:

Кого можуть призвати в листопаді 

На службу можуть призвати будь-якого військовозобов'язаного віком від 18 до 60 років за умови, що він придатний до служби, не має відстрочки й не підлягає бронюванню.

Основною категорією для мобілізації є чоловіки віком від 25 до 60 років. Ті, кому ще не виповнилося 25 років, можуть служити за власним бажанням.

Повістку в листопаді можуть вручити: 

  • придатним до служби чоловікам віком від 18 до 60 років, які мають військовий досвід або навчалися у військовому вишу й не мають ані відстрочки, ані бронювання;
  • чоловікам 25–60 років, які не мають відстрочки або бронювання;
  • тим, кого виключали з обліку, але після повторного медогляду визнали придатними;
  • військовозобов'язаним, які раніше мали статус "обмежено придатних", якщо відповідне рішення ухвалить ВЛК.

Нагадаємо, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін повідомив, чи стало у 3-й ОШБр більше молоді після запровадження "Контракту 18–24". За його словами, молоді бійці були в підрозділі від початку повномасштабного вторгнення.

Раніше заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що в Україні не планують знижувати мобілізаційний вік. Наразі таку ініціативу навіть не розглядають.

військовий призов мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
