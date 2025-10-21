Видео
Україна
Видео

Мобилизация в Украине — кого могут призвать в ноябре

Мобилизация в Украине — кого могут призвать в ноябре

Дата публикации 21 октября 2025 04:30
обновлено: 06:46
Кто может получить повестку в ноябре 2025 года — что говорит закон
Вручение повестки. Фото иллюстративное: porady.org.ua

В Украине продлили мобилизацию и военное положение, а значит военнообязанных граждан могут призвать в армию. В ноябре ТЦК будет работать по тому же принципу, что и в предыдущие месяцы.

О категориях граждан, подлежащих призыву, говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кого могут призвать в ноябре

На службу могут призвать любого военнообязанного в возрасте от 18 до 60 лет при условии, что он пригоден к службе, не имеет отсрочки и не подлежит бронированию.

Основной категорией для мобилизации являются мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Те, кому еще не исполнилось 25 лет, могут служить по собственному желанию.

Повестку в ноябре могут вручить:

  • пригодным к службе мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют военный опыт или учились в военном вузе и не имеют ни отсрочки, ни бронирования;
  • мужчинам 25–60 лет, которые не имеют отсрочки или бронирования;
  • тем, кого исключали из учета, но после повторного медосмотра признали пригодными;
  • военнообязанным, которые ранее имели статус "ограниченно пригодных", если соответствующее решение примет ВВК.

Напомним, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин сообщил, стало ли в 3-й ОШБр больше молодежи после введения "Контракта 18–24". По его словам, молодые бойцы были в подразделении с начала полномасштабного вторжения.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что в Украине не планируют снижать мобилизационный возраст. На данный момент такую инициативу даже не рассматривают.

военный призыв мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
