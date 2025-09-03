Чи знижуватимуть мобілізаційний вік — відповідь представника ОП

В Україні не знижуватимуть мобілізаційний вік — заява ОП
В Україні не планують знижувати мобілізаційний вік нижче 25 років. Наразі таке питання навіть не розглядають.
Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.
Чи можливе зниження мобілізаційного віку в Україні
Представник Офісу президента зазначив, що чоловікам віком 18–22 років дозволили виїжджати за кордон, аби зберегти молодих хлопців для України. Батькам більше не треба вивозити 16-річних дітей на навчання: підстав для зниження мобілізаційного віку до 18 років немає.
"При розумінні важкості загальної ситуації на лінії зіткнення на даний момент це питання не на столі — я маю на увазі зниження мобілізаційного віку", — наголосив Паліса.
