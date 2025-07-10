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Мобілізація в Україні — коли призивають людей з інвалідністю

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 04:30
Військовий призов в Україні — за яких умов можуть мобілізувати людей з інвалідністю
Чоловік на колісному кріслі. Фото ілюстративне: shutterstock.com

В умовах загальної мобілізації та воєнного стану люди з інвалідністю не підлягають призову. Щоправда, є винятки, коли таких громадян усе ж таки можуть призвати до війська.

Про це йдеться в матеріалі 24 Каналу.

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Коли можуть мобілізувати людину з інвалідністю

Згідно з чинним законодавством, військовозобов'язані, які мають першу, другу або третю групу інвалідності не лише не повинні проходити військову службу, а й можуть виїжджати за кордон. Аби мати такі привілеї, посвідчення про інвалідність недостатньо. Важливо вчасно оформити відстрочку, звернувшись до ТЦК та СП, або в "Резерв+".

Причини для мобілізації людей з інвалідністю:

  • відсутність офіційного оформлення відстрочки;
  • непідтвердження інвалідності на медичному огляду;
  • добровільне підписання контракту на проходження служби.

Нагадаємо, на сайті застосунку "Армія+" оприлюднили нову інструкцію. Вона стосується переведення бійців на інше місце служби.

Також ми повідомляли, як людям з інвалідністю правильно проходити повторну ВЛК. Деяким громадянам приходити на повторний медогляд непотрібно.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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