Військовий призов в Україні — за яких умов можуть мобілізувати людей з інвалідністю

Чоловік на колісному кріслі. Фото ілюстративне: shutterstock.com

В умовах загальної мобілізації та воєнного стану люди з інвалідністю не підлягають призову. Щоправда, є винятки, коли таких громадян усе ж таки можуть призвати до війська.

Про це йдеться в матеріалі 24 Каналу.

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Коли можуть мобілізувати людину з інвалідністю

Згідно з чинним законодавством, військовозобов'язані, які мають першу, другу або третю групу інвалідності не лише не повинні проходити військову службу, а й можуть виїжджати за кордон. Аби мати такі привілеї, посвідчення про інвалідність недостатньо. Важливо вчасно оформити відстрочку, звернувшись до ТЦК та СП, або в "Резерв+".

Причини для мобілізації людей з інвалідністю:

відсутність офіційного оформлення відстрочки;

непідтвердження інвалідності на медичному огляду;

добровільне підписання контракту на проходження служби.

Нагадаємо, на сайті застосунку "Армія+" оприлюднили нову інструкцію. Вона стосується переведення бійців на інше місце служби.

Також ми повідомляли, як людям з інвалідністю правильно проходити повторну ВЛК. Деяким громадянам приходити на повторний медогляд непотрібно.