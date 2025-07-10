Военный призыв в Украине — при каких условиях могут мобилизовать людей с инвалидностью

Мужчина на колесном кресле. Фото иллюстративное: shutterstock.com

В условиях всеобщей мобилизации и военного положения люди с инвалидностью не подлежат призыву. Правда, есть исключения, когда таких граждан все же могут призвать в армию.

Об этом говорится в материале 24 Канала.

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Когда могут мобилизовать человека с инвалидностью

Согласно действующему законодательству, военнообязанные, которые имеют первую, вторую или третью группу инвалидности не только не должны проходить военную службу, но и могут выезжать за границу. Чтобы иметь такие привилегии, удостоверения об инвалидности недостаточно. Важно вовремя оформить отсрочку, обратившись в ТЦК и СП, или в "Резерв+".

Причины для мобилизации людей с инвалидностью:

отсутствие официального оформления отсрочки;

неподтверждение инвалидности на медицинском осмотре;

добровольное подписание контракта на прохождение службы.

Напомним, на сайте приложения "Армия+" обнародовали новую инструкцию. Она касается перевода бойцов на другое место службы.

Также мы сообщали, как людям с инвалидностью правильно проходить повторную ВВК. Некоторым гражданам приходить на повторный медосмотр не нужно.