Военный призыв в Украине — при каких условиях могут мобилизовать людей с инвалидностью

Мобилизация в Украине — когда призывают людей с инвалидностью
В условиях всеобщей мобилизации и военного положения люди с инвалидностью не подлежат призыву. Правда, есть исключения, когда таких граждан все же могут призвать в армию.
Об этом говорится в материале 24 Канала.
Когда могут мобилизовать человека с инвалидностью
Согласно действующему законодательству, военнообязанные, которые имеют первую, вторую или третью группу инвалидности не только не должны проходить военную службу, но и могут выезжать за границу. Чтобы иметь такие привилегии, удостоверения об инвалидности недостаточно. Важно вовремя оформить отсрочку, обратившись в ТЦК и СП, или в "Резерв+".
Причины для мобилизации людей с инвалидностью:
- отсутствие официального оформления отсрочки;
- неподтверждение инвалидности на медицинском осмотре;
- добровольное подписание контракта на прохождение службы.
Напомним, на сайте приложения "Армия+" обнародовали новую инструкцию. Она касается перевода бойцов на другое место службы.
Также мы сообщали, как людям с инвалидностью правильно проходить повторную ВВК. Некоторым гражданам приходить на повторный медосмотр не нужно.
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