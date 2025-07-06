Людям з інвалідністю треба пройти ВЛК, але тут є нові особливості

Людина з інвалідністю. Ілюстративне фото: pexels.com

В умовах воєнного стану в Україні питання відстрочки від служби набуває особливої актуальності. Згідно з чинним законодавством, громадяни України, які мають встановлені групи інвалідності, звільняються від проходження військової служби, але тут є нюанс.

Про нововведення в питання ВЛК для людей з інвалідністю повідомляє Канал 24.

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Як людям з інвалідністю правильно пройти повторну ВЛК

Як пояснюють юристи, відстрочка надається на період дії воєнного стану, який може бути продовжений максимум на 90 днів. Це означає, що чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновлювати свою відстрочку кожні три місяці в територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки (ТЦК).

Інформація про інвалідність автоматично передається до ТЦК із державних реєстрів. Подача документів особисто не потрібна, за винятком випадків зміни адреси чи контактних даних.

Чоловіки віком від 25 до 60 років, яким до війни було встановлено другу або третю групу інвалідності зі строком повторного огляду, повинні пройти оцінювання повсякденного функціонування в період з 1 квітня до 1 листопада 2025 року.

Хто може не проходити ВЛК

Звільнення від повторного огляду надається особам, які перебувають на території бойових дій або у тимчасової окупації. Також можуть не проходити ВЛК люди з тяжкими порушеннями здоров'я. Від ВЛК звільнюються і чинні військовослужбовці — інвалідність залишається дійсною на час служби та ще 60 днів після звільнення.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи будуть у липні призивати студентів до лав Збройних сил України.

Додамо, ми повідомляли про те, чи продовжується відстрочка для студента у автоматичному режимі.