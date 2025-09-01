Відео
Головна Мобілізація Мобілізація в Україні — кому з жінок заборонено виїзд за кордон

Мобілізація в Україні — кому з жінок заборонено виїзд за кордон

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 04:30
Стало відомо, хто з жінок не може покидати Україну під час війни
Українські біженці. Фото: УНІАН

В Україні більшість жінок можуть вільно перетинати кордон. Однак є випадки, коли це неможливо.

Про це повідомляє УНІАН.

Читайте також:

Хто з жінок не може виїхати з України

Як ми вже писали, поїхати за кордон можуть більшість жінок. В тому числі медичні працівники на військовому обліку.

Проте все ж є певні обмеження для низки осіб. Зокрема, залишати країни не можуть:

  • жінки-держслужбовці, поліцейські і всі причетні до державної таємниці;
  • військовослужбовці (оскільки мобілізація накладає такі самі обмеження, як на чоловіків).

Також заборону на виїзд жінки можуть отримати за рішення суду. Наприклад, якщо громадянка є боржницею або ж під кримінальним розслідуванням.

Нагадаємо нещодавно в Україні набули чинності зміни до правил перетину кордону. Зокрема, виїзд дозволили чоловікам віком від 18 до 22 років. Днями речниця 7-го Карпатського прикордонного загону Світлана Бурда поінформував, що такі зміни не спричинили суттєвого збільшення пасажиропотоку на пунктах пропуску Львівщини.

Також ми писали, чи можуть виїхати за кордон офіцери запасу.

кордон подорож жінки мобілізація війна в Україні жінки на війні
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
