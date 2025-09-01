Стало відомо, хто з жінок не може покидати Україну під час війни

Українські біженці. Фото: УНІАН

В Україні більшість жінок можуть вільно перетинати кордон. Однак є випадки, коли це неможливо.

Про це повідомляє УНІАН.

Хто з жінок не може виїхати з України

Як ми вже писали, поїхати за кордон можуть більшість жінок. В тому числі медичні працівники на військовому обліку.

Проте все ж є певні обмеження для низки осіб. Зокрема, залишати країни не можуть:

жінки-держслужбовці, поліцейські і всі причетні до державної таємниці;

військовослужбовці (оскільки мобілізація накладає такі самі обмеження, як на чоловіків).

Також заборону на виїзд жінки можуть отримати за рішення суду. Наприклад, якщо громадянка є боржницею або ж під кримінальним розслідуванням.

Нагадаємо нещодавно в Україні набули чинності зміни до правил перетину кордону. Зокрема, виїзд дозволили чоловікам віком від 18 до 22 років. Днями речниця 7-го Карпатського прикордонного загону Світлана Бурда поінформував, що такі зміни не спричинили суттєвого збільшення пасажиропотоку на пунктах пропуску Львівщини.

Також ми писали, чи можуть виїхати за кордон офіцери запасу.