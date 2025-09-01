Стало известно, кто из женщин не может покидать Украину во время войны

Украинские беженцы. Фото: УНИАН

В Украине большинство женщин могут свободно пересекать границу. Однако есть случаи, когда это невозможно.

Об этом сообщает УНИАН.

Реклама

Читайте также:

Кто из женщин не может выехать из Украины

Как мы уже писали, поехать за границу могут большинство женщин. В том числе медицинские работники на воинском учете.

Однако все же есть определенные ограничения для ряда лиц. В частности, покидать страны не могут:

женщины-госслужащие, полицейские и все причастные к государственной тайне;

военнослужащие (поскольку мобилизация накладывает такие же ограничения, как на мужчин).

Также запрет на выезд женщины могут получить по решению суда. Например, если гражданка является должницей или же под уголовным расследованием.

Напомним недавно в Украине вступили в силу изменения в правила пересечения границы. В частности, выезд разрешили мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. На днях пресс-секретарь 7-го Карпатского пограничного отряда Светлана Бурда проинформировала, что такие изменения не повлекли существенного увеличения пассажиропотока на пунктах пропуска Львовщины.

Также мы писали, могут ли выехать за границу офицеры запаса.