Виїзд за кордон під час війни офіцера запасу - коли це можливо

Виїзд за кордон офіцера запасу — чи можливо це
Після змін у правилах виїзду за кордон під час воєнного стану мають право перетинати державний кордон України усі особи на військовому обліку до 22 років включно. Це стосується, зокрема, і офіцерів запасу — єдиним критерієм тут є вік, а не статус громадянина.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Офіцери запасу — коли мають право на виїзд
До юристів звернувся громадянин, який є офіцером запасу і не досяг 22-річного віку.
Чоловік поцікавився, чи може він перетинати державний кордон після нових змін у правилах виїзду за межі України.
"Виїзд дозволено громадянам, які досягли 22 років включно", — наголосив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.
Які категорії громадян до 22-річного віку можуть перетинати кордон
Юрист наголосив, що нововведення стосується усіх громадян України, які перебувають на військовому обліку.
"При цьому не важливо — Ви призовник, військовозобов'язаний чи резервіст", — підкреслив Дерій.
Єдиним критерієм є вік, до досягнення якого державний кордон України є відкритим для будь-якої категорії громадян на військовому обліку.
