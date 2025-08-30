Відео
Головна Мобілізація Виїзд за кордон офіцера запасу — чи можливо це

Виїзд за кордон офіцера запасу — чи можливо це

Дата публікації: 30 серпня 2025 12:20
Виїзд за кордон під час війни офіцера запасу - коли це можливо
Офіцери запасу ЗСУ. Фото: "АрміяInform"

Після змін у правилах виїзду за кордон під час воєнного стану мають право перетинати державний кордон України усі особи на військовому обліку до 22 років включно. Це стосується, зокрема, і офіцерів запасу — єдиним критерієм тут є вік, а не статус громадянина.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Офіцери запасу — коли мають право на виїзд

До юристів звернувся громадянин, який є офіцером запасу і не досяг 22-річного віку.

Чоловік поцікавився, чи може він перетинати державний кордон після нових змін у правилах виїзду за межі України.

"Виїзд дозволено громадянам, які досягли 22 років включно", — наголосив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Які категорії громадян до 22-річного віку можуть перетинати кордон

Юрист наголосив, що нововведення стосується усіх громадян України, які перебувають на військовому обліку.

"При цьому не важливо — Ви призовник, військовозобов'язаний чи резервіст", — підкреслив Дерій.

Єдиним критерієм є вік, до досягнення якого державний кордон України є відкритим для будь-якої категорії громадян на військовому обліку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що від уряду вимагають нових змін у виїзді громадян за кордон.

Додамо, ми повідомляли про те, яка інформація має бути у "Резерв+"для виїзду за кордон.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
