Куди мобілізують чоловіків старших за 50 років

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: 24 ОМБр

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, а це означає, що призову до лав ЗСУ підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років. Проте у питанні мобілізації осіб яким вже за 50, є певні нюанси.

Як пише видання "УНІАН", щодо таких громадян у ТЦК є внутрішня постанова.

Що відомо про мобілізацію тим, кому за 50

Зазначимо, що правила військового обліку в Україні визначаються законом №3543. Цей документ не передбачає винятків щодо мобілізації після 50 років.

Тобто, чоловіки цієї вікової категорії так само підлягають призову, якщо не мають права на відстрочку чи не визнані непридатними. Також їм заборонено виїжджати за кордон без особливих підстав.

Водночас мобілізація після 50 років має певні особливості. Заступниця керівника київського ТЦК Лариса Козак пояснила, що таких чоловіків, як правило, направляють на тилові спеціальності:

"Це майбутні водії, логісти, тиловики", — пояснила вона.

За її словами, на практиці вона не зустрічала випадків, коли людей цього віку відправляли на бойові посади.

Таким чином, чоловіки старші за 50 зазвичай не служать на передовій, якщо самі цього не прагнуть. Водночас жодних законодавчих норм, які б це закріплювали, немає. Таке розпорядження міститься лише у внутрішніх документах ТЦК, які офіційно не оприлюднені.

Мобілізація після 55 років

Також зауважимо, що всі чоловіки до 60 є військовозобов’язаними до 60 років. Тому мобілізація після 55 років в Україні є законною, і призвати можуть навіть у 59. Водночас ТЦК, як пише "УНІАН", керуючись власними внутрішніми інструкціями зазвичай призначає таких громадян на посади забезпечення.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін ухвалив ініційоване Міноборони рішення. Відтепер українців віком від 25 до 60 років автоматично поставлять на військовий облік.

Також ми писали, які потрібні документи, щоб підписати із ЗСУ контракт у віці 60+.