Українців 25-60 років автоматично поставлять на військовий облік

Українців 25-60 років автоматично поставлять на військовий облік

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 04:30
Українців віком 25-60 років поставлять на військовий облік без відвідування ТЦК
Співробітники ТЦК розглядають документи військовозобов’язаного. Фото: Житомирський ОТЦК та СП

Кабмін України ухвалив ініційоване Міноборони рішення про автоматизацію постановки та знаття громадян з військового обліку. Тепер для цього не потрібно відвідувати ТЦК.

Про це у Telegram повідомляє Міністерство оборони України.

Читайте також:

В Україні автоматизували та спростили процедуру щодо військового обліку

"Більше не потрібно відвідувати ТЦК та СП для постановки на облік або зняття з нього після досягнення граничного віку — процеси відбуватимуться автоматично", — йдеться у повідомленні.

Також у Міноборони перерахували зміни. Відтепер:

  • взяття на облік призовників (17 років) відтепер можливо дистанційно через застосунок "Резерв+". Проходження ВЛК для цього необов'язкове.
  • водночас чоловіки віком 25-60 років, які не стояли на обліку, будуть поставлені на нього автоматично.
  • також автоматизовано зняття з обліку для тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що якщо громадянин був виключений з військового обліку, він має право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. Однак про всяк випадок можна взяти у ТЦК відповідну довідку.

Також ми писали, що днями набув чинності закон щодо створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Тепер ТЦК знатимуть всі дані громадян.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
