Українців віком 25-60 років поставлять на військовий облік без відвідування ТЦК

Співробітники ТЦК розглядають документи військовозобов’язаного. Фото: Житомирський ОТЦК та СП

Кабмін України ухвалив ініційоване Міноборони рішення про автоматизацію постановки та знаття громадян з військового обліку. Тепер для цього не потрібно відвідувати ТЦК.

Про це у Telegram повідомляє Міністерство оборони України.

В Україні автоматизували та спростили процедуру щодо військового обліку

"Більше не потрібно відвідувати ТЦК та СП для постановки на облік або зняття з нього після досягнення граничного віку — процеси відбуватимуться автоматично", — йдеться у повідомленні.

Також у Міноборони перерахували зміни. Відтепер:

взяття на облік призовників (17 років) відтепер можливо дистанційно через застосунок "Резерв+". Проходження ВЛК для цього необов'язкове.

водночас чоловіки віком 25-60 років, які не стояли на обліку, будуть поставлені на нього автоматично.

також автоматизовано зняття з обліку для тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що якщо громадянин був виключений з військового обліку, він має право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. Однак про всяк випадок можна взяти у ТЦК відповідну довідку.

Також ми писали, що днями набув чинності закон щодо створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Тепер ТЦК знатимуть всі дані громадян.