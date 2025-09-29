Куда мобилизуют мужчин старше 50 лет

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: 24 ОМБр

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, а это значит, что призыву в ряды ВСУ подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Однако в вопросе мобилизации лиц которым уже за 50, есть определенные нюансы.

Как пишет издание "УНИАН", в отношении таких граждан в ТЦК есть внутреннее постановление.

Что известно о мобилизации тем, кому за 50

Отметим, что правила воинского учета в Украине определяются законом №3543. Этот документ не предусматривает исключений по мобилизации после 50 лет.

То есть, мужчины этой возрастной категории так же подлежат призыву, если не имеют права на отсрочку или не признаны непригодными. Также им запрещено выезжать за границу без особых оснований.

В то же время мобилизация после 50 лет имеет определенные особенности. Заместитель руководителя киевского ТЦК Лариса Козак объяснила, что таких мужчин, как правило, направляют на тыловые специальности:

"Это будущие водители, логисты, тыловики", - пояснила она.

По ее словам, на практике она не встречала случаев, когда людей этого возраста отправляли на боевые должности.

Таким образом, мужчины старше 50 обычно не служат на передовой, если сами этого не хотят. В то же время никаких законодательных норм, которые бы это закрепляли, нет. Такое распоряжение содержится только во внутренних документах ТЦК, которые официально не обнародованы.

Мобилизация после 55 лет

Также заметим, что все мужчины до 60 лет являются военнообязанными до 60 лет. Поэтому мобилизация после 55 лет в Украине является законной, и призвать могут даже в 59. В то же время ТЦК, как пишет "УНИАН", руководствуясь собственными внутренними инструкциями обычно назначает таких граждан на должности обеспечения.

Напомним, недавно Кабмин принял инициированное Минобороны решение. Отныне украинцев в возрасте от 25 до 60 лет автоматически поставят на воинский учет.

Также мы писали, какие нужны документы, чтобы подписать с ВСУ контракт в возрасте 60+.