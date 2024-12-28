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Мобілізація в Україні — що брати новобранцям в навчальний центр

28 грудня 2024 04:38
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Що треба брати у навчальний центр після мобілізації
Підготовка мобілізованих. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Під час підготовки до відправлення в навчальний центр, новобранці стикаються з великою кількістю питань щодо того, які треба брати з собою речі та спорядження. І тут важливо ретельно підготуватися, оскільки це впливатиме на комфорт і ефективність проходження навчання після мобілізації.

Про те, що необхідно взяти з собою, пише видання NV.

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Одяг. Окрім стандартної форми, яку надає військова частина, рекомендується придбати:

  • термоодяг для збереження тепла;
  • тактичні рукавички для захисту рук;
  • наколінники для зручності під час фізичних вправ;
  • особисту білизну, спортивні шкарпетки до литок та футболки.

Засоби гігієни. Необхідно переконатися, що у вас є:

  • зубна щітка з футляром, зубна паста, зубна нитка;
  • шампунь, мило (або гель для душу) та мильниця;
  • рушник і капці для душу;
  • антиперспірант;
  • бритва (одноразова або безпечна) з лезами та крем для гоління;
  • гребінець.

Аптечка. Треба мати персональну аптечку з ліками, які вам потрібні. Обов’язкові предмети:

  • бинти та пластирі (зокрема від мозолів);
  • засоби проти грибка для ніг;
  • репеленти від комах (комарів і кліщів);
  • знеболювальні таблетки.

Додаткове харчування. Військове забезпечення покриває основні потреби, але для підвищення енергії після фізичних вправ візьміть:

  • чорний шоколад;
  • крекери або енергетичні батончики;
  • сушене м’ясо, горіхи, сухофрукти;
  • сублімаційні продукти.

Канцелярія. Рекомендується взяти ручні для записів речі:

  • ручки та олівці;
  • папка для зберігання документів і нотаток.

Серед засобів зв’язку:

  • мобільний телефон із зарядним пристроєм та портативним зарядним;

  • надійний годинник для відстеження часу.

Що заборонено для базової підготовки

Зброя. Будь-які види зброї суворо заборонені, включаючи:

  • кишенькові ножі, бритви;
  • вогнепальну зброю та боєприпаси;
  • феєрверки, палиці, кийки, кастети, льодоруби.

Продукти на основі спирту. Забороняється брати:

  • спиртні напої;
  • засоби особистої гігієни чи медичні препарати з вмістом спирту.

Наркотичні речовини. Заборонені як під час базової підготовки, так і протягом усієї служби.

Дорогі речі. Щоб уникнути втрати або крадіжки, рекомендують не брати із собою:

  • коштовності, дорогі годинники;
  • фотоапарати або планшети;
  • портативні ігрові пристрої чи іншу електроніку. Єдиним винятком може бути ваша обручка.

 

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вчора заявив, що підготовку мобілізованих військовослужбовців буде збільшено. За його словами, її збільшать до двох місяців.

Також нещодавно ми повідомляли, у яких випадках чоловіки із хворими суглобами та кістками не підлягають мобілізації.

ЗСУ Україна мобілізація війна в Україні навчальні центри

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