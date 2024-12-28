Что нужно брать в учебный центр после мобилизации

Подготовка мобилизованных. Фото: 150 учебный центр Командование Сил ТрО ВСУ

Во время подготовки к отправке в учебный центр новобранцы сталкиваются с большим количеством вопросов относительно того, какие нужно брать с собой вещи и снаряжение. И здесь важно тщательно подготовиться, поскольку это будет влиять на комфорт и эффективность прохождения обучения после мобилизации.

О том, что нужно взять с собой, пишет издание NV.

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Что нужно иметь для базовой подготовки

Одежда. Кроме стандартной формы, которую выдает военная часть, рекомендуется приобрести:

термоодежду для сохранения тепла;

тактические перчатки для защиты рук;

наколенники для удобства во время физических упражнений;

личное белье, спортивные носки до икр и футболки.

Средства гигиены. Необходимо убедиться, что у вас есть:

зубная щетка с футляром, зубная паста, зубная нить;

шампунь, мыло (или гель для душа) и мыльница;

полотенце и тапочки для душа;

антиперспирант;

бритва (одноразовая или безопасная) с лезвиями и крем для бритья;

расческа.

Аптечка. Надо иметь персональную аптечку с лекарством, которое вам нужно. Обязательные предметы:

бинты и пластыри (в частности от мозолей);

средства против грибка для ног;

репелленты от насекомых (комаров и клещей);

обезболивающие таблетки.

Дополнительное питание. Военное обеспечение покрывает основные потребности, но для повышения энергии после физических упражнений возьмите:

черный шоколад;

крекеры или энергетические батончики;

сушеное мясо, орехи, сухофрукты;

сублимационные продукты

Канцелярия. Рекомендуется взять ручные для записей вещи:

ручки и карандаши;

папка для хранения документов и заметок.

Среди средств связи:

мобильный телефон с зарядным устройством и портативным зарядным устройством;

надежные часы для отслеживания времени.

Что запрещено для базовой подготовки

Оружие. Любые виды оружия строго запрещены, включая:

карманные ножи, бритвы;

огнестрельное оружие и боеприпасы;

фейерверки, палки, дубинки, кастеты, ледорубы.

Продукты на основе спирта. Запрещается брать:

спиртные напитки;

средства личной гигиены или медицинские препараты с содержанием спирта.

Наркотические вещества. Запрещены как во время базовой подготовки, так и на протяжении всей службы.

Дорогие вещи. Чтобы избежать потери или кражи, рекомендуют не брать с собой:

драгоценности, дорогие часы;

фотоаппараты или планшеты;

портативные игровые устройства или другую электронику. Единственным исключением может быть ваше кольцо.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вчера заявил, что подготовка мобилизованных военнослужащих будет увеличена. По его словам, ее увеличат до двух месяцев.

Также недавно мы сообщали, в каких случаях мужчины с больными суставами и костями не подлежат мобилизации.