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Мобілізація в Україні — що таке ВІН-код військовослужбовця і для чого він потрібен

6 грудня 2023 02:10
оновлено: 04:29
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Мобілізація в Україні — що таке ВІН-код військовослужбовця і для чого він потрібен
Український військовий у Бахмуті. Фото: АP
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні для військовослужбовців запровадили певні індивідуальні коди. Він формується автоматично під час внесення даних у реєстр.

Що це за код і для чого він потрібен розповів юрист та адвокат Ростислав Кравець Фактам ICTV.

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Як пояснює адвокат, насправді як такого визначення ці коди не мають. Назва "ВІН-код" також не використовується у реєстрі призовників.  

"У ст. 14 цього закону є посилання на порядок ведення реєстру, який визначає, що тим, чиї особисті дані вносяться до реєстру вперше, автоматично формується окремий номер запису", — каже адвокат.

Код складається з 19 цифр і всі зміни щодо запису реєстрі мають фіксуватися.

Для чого створили ВІН-код

Він допомагає пришвидшити пошук інформації про конкретну людину у великій базі даних. Його, зокрема, вписують до військово-облікових документів людини.

Утім, юрист наголошує, на певній законодавчій проблемі.

"Що робити з цим кодом для осіб, які відмовляються від ідентифікаційних кодів з огляду на певні релігійні переконання. Але на відміну від індивідуального податкового номеру, у випадку ВІН-кодів йдеться не про обробку персональних даних, а лише про номер запису у базі даних, який не містить зашифрованої інформації", — наголошує юрист.

Адвокат додає, що в Україні стався черговий "експеримент на людях".

Додамо, на фоні загальної мобілізації, що триває вже майже два роки, не рідко виникають питання щодо добровільного призову до лав ЗСУ. Певний відсоток військовозобов'язаних чоловіків продовжує шукати різні способи для того, щоб уникнути військової служби. Саме тому ТЦК боротимуться з тими, хто зловживає бронюванням або відстрочкою від мобілізації. 

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