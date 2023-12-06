Мобилизация в Украине — что такое ОН-код военнослужащего и для чего он нужен

Украинский военный в Бахмуте. Фото: АP

В Украине для военнослужащих были введены определенные индивидуальные коды. Он формируется автоматически при внесении данных в реестр.

Что это за код и зачем он нужен рассказал юрист и адвокат Ростислав Кравец Фактам ICTV.

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Как объясняет адвокат, на самом деле как такового определения у этих кодов нет. Название "ОН-код" также не используется в реестре призывников.

"В ст. 14 этого закона есть ссылка на порядок ведения реестра, который определяет, что тем, чьи личные данные вносятся в реестр впервые, автоматически формируется отдельный номер записи" , — говорит адвокат.

Код состоит из 19 цифр и все изменения записи реестра должны фиксироваться.

Для чего создали ОН-код

Он помогает ускорить поиск информации о конкретном человеке в обширной базе данных. Его, в частности, вписывают в военно-учетные документы человека.

Впрочем, юрист подчеркивает определенную законодательную проблему.

"Что делать с этим кодом для лиц, которые отказываются от идентификационных кодов, учитывая определенные религиозные убеждения. Но в отличие от индивидуального налогового номера, в случае ОН-кодов речь идет не об обработке персональных данных, а только о номере записи в базе данных, не содержащий зашифрованной информации" , — отмечает юрист.

Адвокат добавляет, что в Украине произошел очередной "эксперимент на людях".

Добавим, на фоне продолжающейся уже почти два года общей мобилизации нередко возникают вопросы относительно добровольного призыва в ряды ВСУ. Определенный процент военнообязанных мужчин продолжает искать разные способы во избежание военной службы. Именно поэтому ТЦК будут бороться с злоупотребляющими бронированием или отсрочкой от мобилизации.