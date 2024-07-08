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Мобілізація в Україні — що зміниться після 17 липня

8 липня 2024 16:12
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Любомир Кучер
Редактор
Зміни у процесі мобілізації після 17 липня, пояснення Міноборони
Оновлення даних в ЦНАПі. Фото: VSN
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Після завершення дії двомісячного терміну, відведеного на оновлення військово-облікових даних, ті, хто це не зробив, отримають штрафи розміром від 17 тисяч гривень. Тож варто в останні дні встигнути оновити дані, найпростіше це зробити через мобільний застосунок "Резерв+".

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

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Речник військового відомства наголосив, що ті військовозобов’язані, які не оновили військово-облікові дані у терміни, визначені новим законом, отримають адміністративне покарання у вигляді штрафів.

"І ми знаємо, що суми стартують від 17 тисяч гривень", — підкреслив Лазуткін.

Як найпростіше оновити дані

Тому, додав представник Міноборони, усі військовозобов’язані мають в ті дні, що залишилися до 17 липня, оновити свої дані.

"Найпростіше це зробити наразі в застосунку "Резерв+", — запевнив Лазуткін.

Нагадаємо, раніше в Міноборони заявили, що з моменту набуття чинності закону про мобілізацію вже 2 млн українців оновили свої військово-облікові дані.

Також ми писали, що згідно з новим законом про мобілізацію в Україні позбавлятимуть водійського посвідчення чоловіків призовного віку, які ухиляються від мобілізації.

ЦНАП мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані резерв

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